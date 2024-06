BTP Martinique : Vers une fin de crise, entretien avec Jean-Yves Bonnaire, et Eddy Marie-Claire CSTM (Texte et Audio)

“Rebâtissons la confiance. Rouvrons le dialogue pour trouver des solutions ensemble.”

Jean-Yves Bonnaire, secrétaire général de la Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP) de Martinique, nous fait part du bilan de la réunion de ce jour à la CTM en présence du président Letchimy et de toute la profession TP, BTP, Transport… Cet entretien met en lumière les enjeux et les mesures envisagées pour redynamiser le secteur.

A la fin de cet interview, retrouvez en audio et en créole les messages de MM. Bonnaire et Marie-Claire de la CSTM, aux professionnels et salariés présents.

Comment s’est déroulée la réunion de ce matin et quelles en sont les conclusions principales ?

Pour résumer, je dirais “rebâtissons la confiance”. Il s’agit de rouvrir le dialogue. Nous connaissons les nombreux problèmes au sein des collectivités locales, en particulier la Collectivité Territoriale de Martinique. Face à ce constat, devons-nous laisser une filière s’effondrer ou réagir ensemble pour trouver des solutions ? Ce matin, nous avons commencé à esquisser des solutions pour fournir aux entreprises du travail immédiatement et, à long terme, éviter de retomber dans ces situations. Cela nous permettra également de nous concentrer sur des questions telles que l’attractivité des métiers, le rajeunissement des effectifs et la formation.

Quels syndicats étaient présents à cette réunion ?

Cette réunion était novatrice car elle réunissait non seulement des syndicats d’employeurs, mais aussi des syndicats de salariés et des représentants des transporteurs et des industriels. Toute la filière s’est mobilisée pour exprimer notre désarroi, et il semble que nous avons été entendus ce matin.

“Nous avons montré qu’il est possible de résoudre des problèmes sans perturber des événements importants.”

Une signature est prévue après quelques réunions. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avons convenu qu’une réunion technique aurait lieu mercredi pour rédiger les termes d’un protocole d’accord impliquant les parties signataires et d’autres acteurs. L’objectif est de signer ce protocole en début de semaine prochaine par les présidents respectifs. C’est un développement nouveau en Martinique de résoudre un conflit de cette manière, sans bloquer les routes.

Pouvez-vous expliquer pourquoi certains marchés CTM sont notifiés mais non payés et non commencés ?

La question des marchés notifiés mais non commencés relève des maîtres d’ouvrage. Ce matin, nous avons découvert que plusieurs appels d’offres ont reçu des réponses des entreprises, mais n’ont pas avancé. Certains marchés ont été attribués sans suivi ni ordres de service, ce qui empêche le démarrage des travaux. Ces projets, déjà financés, représentent du travail immédiat et sont cruciaux. Le président Letchimy a indiqué qu’il allait examiner ce problème rapidement.

Comment avez-vous réussi à éviter le blocage des routes et à résoudre ce conflit de manière pacifique ?

Ce n’est pas un exploit, mais il y a une nouvelle génération de personnes qui cherchent à sortir des conflits en portant des idées constructives. Construire la Martinique dans la sérénité est notre objectif. Nos énergies doivent être utiles pour défendre des causes parfois nationales, comme le financement des hôpitaux, plutôt que de créer des perturbations locales. Aujourd’hui, nous avons montré qu’il est possible de résoudre des problèmes sans perturber des événements importants. La Martinique et ses acteurs en sortent grandis.

Espérez-vous que cette démarche serve d’exemple ?

Nous l’espérons. Le combat continue pour nous. Nous posons le cadre aujourd’hui, mais il faudra maintenir cette intelligence collective pour faire vivre l’accord que nous signerons.

Jean-Yves Bonnaire souligne l’importance de la collaboration et de la communication pour résoudre les conflits dans le secteur du BTP en Martinique. Grâce à une approche pacifique et constructive, les acteurs du secteur espèrent redynamiser la filière et créer des conditions de travail plus stables et attractives.

