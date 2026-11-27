Noël approche, et avec lui le plaisir de nous retrouver pour l’un des rendez-vous les plus chaleureux de notre association : notre traditionnel Chanté Noël !

Cette année, nous vous donnons rendez-vous samedi 12 décembre 2026, de 19h à 23h30, au Domaine Château Gaillard, aux Trois-Îlets, pour une belle soirée de partage, de musique et de convivialité, dans le plus pur esprit de Noël créole !

🎶 Le groupe Boutantik Groove sera avec nous pour faire résonner les cantiques traditionnels et nous entraîner dans la joie et la bonne humeur.

🍹 Un généreux buffet arrosé accompagnera cette soirée festive, où nous aurons surtout le bonheur de nous retrouver entre amis, en famille et entre générations.

Informations pratiques :

📅 Samedi 12 décembre 2026, de 19h à 23h30

📍 Domaine Château Gaillard – Trois-Îlets

🎟️ Participation : 25 € par personne

👧 Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

💳 Inscription et règlement en ligne obligatoires ici

Et surtout, n’oubliez pas vos cantiques ! 📖🎶

Venez nombreux, accompagnés de vos proches, pour célébrer ensemble cette belle tradition qui nous rassemble et fait vivre notre culture créole.

Avec Tous Créoles, faisons de nos différences une œuvre collective… et chantons Noël