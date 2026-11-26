Mardi, le préfet Étienne Desplanques et Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, ont signé l’avenant au Contrat territorial de prévention et de sécurité de Martinique. Tous deux appellent les Martiniquais à se mobiliser.

Près du canal Levassor, au siège de l’association Tanbou bô Kannal, à Fort-de-France. C’est là qu’a été actualisé le contrat signé le 14 mars 2024 pour quatre ans. L’avenant compte 44 mesures et trois priorités : réponse sécuritaire, prévention de la délinquance, insertion et réinsertion.

« Nous avons face à nous le monstre du narcotrafic qui déverse en Martinique son fiel », dit Serge Letchimy. S’il juge « considérables » les efforts de l’État, il ajoute : « Je pense que l’État a commencé un peu tardivement à réagir, ce qui a laissé le temps au narcotrafic international de s’installer dans notre pays. » Il évoque le risque de « voir disparaître progressivement le peuple martiniquais ». Le préfet dit assumer pour l’État « la totalité de la responsabilité ». « Mais cela ne suffira pas. Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est une mobilisation de tous les Martiniquais. »

Un million pour la vidéoprotection

Le précédent contrat prévoyait 400 000 euros par an de l’État. « Bon, c’était bien, mais ce n’était pas suffisant », concède Étienne Desplanques. C’est 1 million cette année et les deux suivantes, quitte à faire « peut-être un peu moins de projets », notamment d’aménagement. Son objectif : qu’une personne débarquant de la Dominique au Prêcheur, par exemple, avec drogue ou armes, puisse être vue à Saint-Pierre, Case-Pilote ou Schœlcher, et que police et gendarmerie aient « un coup d’avance sur les narcotrafiquants ». Aux maires du Sud, il dit avoir livré des « informations que personne n’avait dévoilées ». « Briser l’omerta, ça c’est notre travail », ajoute-t-il.

Un numéro vert et des médiateurs

La CTM va créer un numéro vert et un réseau de médiateurs qui iront dans les familles sans attendre, explique Serge Letchimy. Le préfet veut mieux repérer les jeunes à risque à l’école, dans les associations, les familles, et évoquer « sans tabou » armes et drogue. Selon lui, le sujet des mules touche même des mineurs : trois Martiniquais de 16 à 17 ans ont été interpellés à l’aéroport ces dernières semaines.

Une école de la troisième chance

Selon Serge Letchimy, la récidive touche « environ 70 à 80 % » des jeunes sortant de prison. Pour eux, l’avenant prévoit une école de la troisième chance en 2027. Le préfet compte y mobiliser le Fonds social européen, « que nous ne consommons pas en totalité ». Sur les emplois d’insertion de neuf mois, Serge Letchimy note : « Ça peut paraître précaire pour certains, mais pour moi non, c’est neuf mois d’activité. » Une « mobilisation exemplaire » est pour lui « le seul moyen d’inverser la tendance ». La Martinique, conclut-il, « n’est pas seulement bouclée physiquement, elle est bouclée mentalement, elle résiste ».

Laurianne Nomel