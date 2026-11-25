C’est jeudi, au cœur du stade Pierre-Aliker à Dillon que les organisateurs du semi-marathon de Fort de-France ont présenté l’édition anniversaire des quarante ans de l’épreuve sportive qui se déroulera ce dimanche.

À vos marques ! Prêt ? En route pour le 40e semi-marathon de Fort-de-France. Le départ sera donné ce dimanche. L’année dernière ils étaient douze. Cette année, le plateau élite se muscle avec 16 coureurs. La parité est respectée puisqu’il y a 8 femmes et 8 hommes. « Nous avons tenu à faire un travail pointu, à augmenter ce plateau d’athlètes », explique Jean-Claude Cepisul, directeur des sports à la Ville de Fort-de-France. Venus du Maroc, Algérie, Kenya, Érythrée, ils seront aux avant-postes pour animer le semi. Le Kenyan Brian Kipchumba vainqueur l’an dernier, s’alignera au départ. « Le niveau est là. On espère que la course s’ouvrira assez rapidement. » L’objectif affiché est de pérenniser la course au plus haut niveau. « Inviter des athlètes, ça permet de garder le niveau de course internationale que nous avons. » La course est une véritable ouverture au monde. « J’ai rencontré des Belges et des Canadiens, des personnes heureuses de venir courir ce semi-marathon. C’est pour ça que nous essayons de prendre toutes les mesures pour que les gens qui viennent d’ailleurs paient un billet d’avion à un prix raisonnable. » Jean-Claude Cepisul explique que le plateau élite est contraint pour ces raisons.

300 bénévoles

Pour parfaire la fête, le clou du spectacle ne sera pas sur le terrain. La soirée de clôture et de remerciement aux 300 bénévoles est rétablie cette année. « Sans ces bénévoles, nous ne pouvons pas faire ce semi-marathon. » Les initiateurs de la course seront également mis à l’honneur. « Quand on fête un anniversaire, on est obligé d’aller à la naissance. Il est clair que nous l’avons vu avec Rudolph Gibus et Georges Brival ainsi que Claude Lavenaire, le premier directeur de course, nous avons un événement de qualité qui est mûr. Je ferai en sorte de le pérenniser. »

Il poursuit : « Les Martiniquais ne sont pas oubliés. Nous avons des Martiniquais qui courent bien. Claude Nohilé a eu l’occasion de courir en moins d’1h06. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait venir un plateau d’élite avec des étrangers mais ça ne peut que servir nos athlètes locaux qui eux aussi vont courir à l’extérieur. »

Mais pas besoin d’appartenir à l’élite de l’athlétisme pour prendre le départ. Une distance plus courte est ouverte aux moins aguerris, le Jou ouvè qui se déroule sur 5 km.

Plus de 1800 personnes se sont inscrites toute course confondue. Départ ce dimanche.

Laurianne Nomel