Le mercredi 18 novembre, la Simar a inauguré sa nouvelle agence sud, au centre-ville de Rivière-Salée. Elle réunit les équipes jusqu’ici réparties entre Ducos et Le Marin. La veille, un échange avec la commune, signé chez le notaire, a rendu la Simar propriétaire des lieux.

Trois niveaux, 307 m², un rez-de-chaussée pour l’accueil des nouveaux locataires. L’agence occupe d’anciens locaux de la CGSS, réaménagés en six mois. Quinze salariés y travaillent. Avec celles du Lamentin et de Fort-de-France, la Simar compte désormais trois agences.

Plus central

« L’agence du Marin était trop excentrée », explique Jean-Luc Galy, directeur général de la Simar. « Ce n’était pas assez central, notamment pour les locataires qui n’ont pas de véhicule. » Le réseau SudLIB, qui dessert le sud de la Martinique, peut les déposer à Rivière-Salée. Les locataires ont été informés avant l’installation, assure-t-il, et « on continue à communiquer là-dessus ».

Pour André Lesueur, maire de Rivière-Salée, « c’est une heureuse initiative ». Cette proximité « va aider non seulement Rivière-Salée mais tout le sud de la Martinique, qui en a bien besoin parce que la proximité partout, elle disparaît et c’est dommage ».

Un immeuble contre un terrain

Une convention avec la ville avait permis l’aménagement. L’acte d’échange date du 17 novembre. La commune occupait « depuis la nuit des temps » des terrains qui ne lui appartenaient pas, explique le maire. Jean-Luc Galy évoque un terrain où était implanté un réfectoire : « Comme disait le maire, c’est du gagnant-gagnant. » « Donc la Simar est chez elle », note André Lesueur.

La Simar est installée à Rivière-Salée « depuis toujours, j’ai envie de dire », selon le maire, qui cite seize logements récemment inaugurés à Fonds Masson. Rivière-Salée et Le Marin sont, d’après lui, les deux seules communes de l’Espace Sud, qui en compte 12, à remplir les règles de la loi SRU. « La crise est là », dit-il.

« Un combat de tous les instants »

Clément Lecuivre, président du directoire de CDC Habitat, rappelle que la Simar, filiale du groupe, gère environ 12 000 logements en Martinique. Il cite les besoins du territoire : réhabiliter une partie du patrimoine, l’adapter au vieillissement de la population, accompagner les familles monoparentales, « souvent des femmes avec leurs enfants », construire davantage, notamment des résidences étudiantes et du logement intermédiaire. Face à la hausse du coût du foncier et de la construction, la Simar adapte ses plans de financement, explique-t-il. Le matin même, il avait échangé avec Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, sur le marquage RUP : la possibilité d’utiliser des matériaux produits dans l’environnement géographique de la Martinique. « Je ne vous cache pas que ça reste un combat de tous les instants », concède-t-il. Autre levier : transformer bureaux, commerces ou logements abandonnés en habitat, pour « reconstruire la ville sur la ville ».

Laurianne Nomel