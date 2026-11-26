Jeudi 19 novembre, c’est empreint d’émotion que j’ai eu la joie d’inaugurer la Résidence Fred AUGUSTIN, un lieu qui incarne ce qui compte le plus à mes yeux : la solidarité, le droit à un logement digne et le soutien apporté à notre jeunesse sur le chemin de l’autonomie.

Son nom rend hommage à Fred Augustin, ancien directeur d’une banque mutualiste et figure de l’économie sociale, dont toute la vie a été guidée par l’entraide et le partage.

Cette résidence propose 16 logements-foyers locatifs très sociaux destinés aux étudiants, aux apprentis et aux jeunes actifs, ainsi qu’un local professionnel.

Elle offre à nos jeunes un toit de qualité, à deux pas des transports, des commerces, des services et des lieux de formation.

Installée à l’angle des rues Garnier Pagès et Isambert, dans un ancien immeuble de bureaux réhabilité, elle démontre notre volonté de tirer parti du bâti existant et de ramener l’habitat au Centre de notre Ville.

Elle s’inscrit pleinement dans notre projet « Fort-de-France, Cœur battant », dont l’ambition est de repeupler le centre-ville, de le rendre plus attractif et d’y faire revenir les habitants actifs, jeunes et retraités.

Cette réussite est le fruit d’un travail collectif. Mes remerciements vont à la SIMAR, à l’ARCAVS et au CLLAJ, porteurs de l’opération, ainsi qu’à la Préfecture, à Action Logement, à la CACEM et à la Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts, partenaires financeurs. Le CLLAJ assurera la gestion de la résidence et l’accompagnement des locataires.

Loger nos jeunes, c’est préparer leur avenir. Faire battre le cœur de notre Centre-Ville, c’est préparer celui de Fort-de-France.