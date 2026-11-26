La Martinique est officiellement devenue port d’attache de la transat Café l’or. L’annonce a été faite ce matin en direct depuis Le Havre, site du départ de la course. Désormais, c’est tous les quatre ans que Fort-de-France accueillera les Imoca, Ocean fifty, Ultim et Class40.

La transat Café l’Or a décidé de s’ancrer à Fort-de-France ou presque. La course transatlantique se déroule tous les deux ans. Or tous les quatre ans l’arrivée s’effectuera en Martinique.

Pour Gaëtan Paderna, directeur marketing communication et promotion du comité martiniquais du tourisme, il s’agit d’une nouvelle étape franchie par la Martinique. « C’est une étape qui a été travaillée sur deux ans. Nous avions l’expertise des trois précédentes éditions. » Il ajoute que la mobilisation des acteurs institutionnels et privés a fait également pencher la balance pour la candidature. Ce coup de projecteur illimité sur la Martinique s’inscrit dans le cadre de la politique touristique du CMT : « La transat n’est pas un événement franco-hexagonal. C’est un événement international. Il nous intéresse par rapport à notre objectif de diversification des marchés. » Le Comité entend bien utiliser cet outil sur le marché hexagonal mais aussi sur les marchés canadiens, états-uniens et européens pour se donner davantage de visibilité. En 2021, la Martinique avait signé pour trois éditions. Aujourd’hui, elle est port d’attache sans limite de durée. « Ça va permettre d’associer de plus en plus le nom de la Martinique au nom de la transat Café l’or. »

« La transat Café l’or va au-delà d’une manifestation sportive »

À travers l’enthousiasme suscité par les courses de yoles, l’attachement à la voile traditionnelle du Martiniquais semble évident. La pérennisation de ce partenariat avec la transat Café l’or montre-t-elle un intérêt croissant de la population pour la voile moderne ? Pour Gaëtan Paderna, c’est un grand oui chiffres à l’appui. « Entre 2023 et 2025, il y a eu 50% de visiteurs en plus sur le village d’arrivée en Martinique. On est passé de 30 000 à 45 000. » Le CMT veut travailler l’image de la destination. « Elle passe par sa richesse culturelle et son patrimoine. Or la yole ronde est un élément patrimonial extrêmement intéressant qui peut nous permettre de connecter ce monde de la voile traditionnelle avec ce monde de la voile moderne. »

L’établissement de ce partenariat de la course reliant Le Havre à Fort-de-France représente une véritable aubaine pour le territoire. Il garantit un afflux de visiteurs pendant un temps mort de la saison touristique. « La transat Café l’or va au-delà d’une manifestation sportive. C’est un investissement de promotion, d’attractivité, de développement économique, de pédagogie. Il faut que l’on voie comme un élément qui bénéficie à l’ensemble du territoire martiniquais. »

Luc de Grandmaison, adjoint au maire de la Ville de Fort-de-France en charge du tourisme et du nautisme se réjouit que la ville soit dorénavant port d’attache de la transat Café l’or. « On est ancré définitivement dans la course au large avec cette régate de premier plan qui va nous permettre de pouvoir nous investir pleinement dans le village de départ au Havre où il y a 600 000 visiteurs. » Un investissement considérable que l’adjoint au maire justifie : « Il faut investir pour recevoir. Nous avons fait un choix envers le monde économique de faire cette manifestation pour qu’il bénéficie des retombées. La Ville, la CTM, le CMT, la Cacem, c’est tous ensemble que nous avons travaillé pour obtenir ce résultat plus que positif. »

La prochaine édition 2027 de la transat Café l’or partira du Havre le 31 octobre. Les premiers bateaux devraient arriver dans la baie de Fort-de-France le 10 novembre 2027.

Laurianne Nomel