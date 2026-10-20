Couvre-feu dès ce soir à 22 heures dans six communes de la Martinique

Après deux nuits de barrages et d’exactions, le préfet, Etienne Desplanques instaure un couvre-feu de 22 heures à 5 heures, dès ce soir et pour deux nuits, à Schoelcher, Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Ducos et Le Robert.

Le préfet a annoncé ce mardi après-midi la mise en œuvre d’un couvre-feu à partir de ce mardi, 22 heures après deux nuits de barrages et d’exactions. Il prendra effet de 22 heures à 5 heures du matin dans un périmètre géographique limité, dans les communes de Schoelcher, Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Ducos et Le Robert. « Ces communes sont concernées par le couvre-feu à la fois pour les majeurs et pour les mineurs. »

La zone Cacem ainsi que Ducos et Le Robert se retrouvent sous le coup de cette restriction car « il s’agit des zones où il y a eu le plus d’interventions. Il faut que pour toutes mesures privatives de liberté, elles soient proportionnées à la réalité du risque ». Étienne Desplanques précise que ce périmètre pourra être modifié dans les jours à venir.

Un couvre-feu qui s’applique aux mineurs comme aux majeurs

Cette restriction vaudra pour deux nuits. Le préfet se réserve la possibilité de réajuster le dispositif. « Nous avons choisi l’heure de 22 heures pour ne pas pénaliser non plus les commerces de restauration et pour qu’ils puissent continuer à servir des clients jusqu’à une heure raisonnable. »

Selon le préfet, ce couvre-feu est un outil supplémentaire pour les forces de l’ordre « pour leur permettre de prévenir les troubles et c’est un moyen d’action permettant des interpellations. L’objectif est qu’il y ait le moins possible dans nos interventions de personnes qui viennent s’agglomérer pour que nous puissions concentrer nos forces sur l’essentiel. »

Le non-respect de l’arrêté peut valoir une amende de 750 euros.

Laurianne Nomel