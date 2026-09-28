Finances, environnement, santé : les engagements de la CTM à l’épreuve des faits

À la suite de sa séance plénière du 25 septembre, la Collectivité territoriale de Martinique a confirmé deux mesures nouvelles : un partenariat avec CITEO contre les déchets abandonnés et l’ouverture prochaine d’une Maison des 1000 premiers jours. En parallèle, le redressement financier débattu en séance reste à traduire en objectifs annuels précis. Les communiqués publiés le 28 septembre confirment des approbations, mais ne restituent pas les échanges ni les éventuelles réserves des élus sur ces deux dossiers.

La plénière a abordé le plan d’optimisation des recettes et des dépenses dans un contexte où la CTM veut reconstituer son autofinancement, réduire son recours à l’emprunt et améliorer ses délais de paiement. L’exécutif a fait état de près de 75 millions d’euros de mesures recensées au 30 juin 2026, dont l’effet structurel sur la capacité d’autofinancement est évalué à 26,4 millions. Il a également évoqué un effort global de 170 à 200 millions d’euros, dont 80 à 90 millions seraient déjà obtenus ou engagés. Ces chiffres recouvrent des catégories et des étapes différentes : ils ne constituent pas une somme immédiatement disponible en trésorerie.

L’exécutif a rappelé que l’autorisation prévisionnelle d’emprunt avait été ramenée de 165 à 109 millions d’euros dans le budget supplémentaire de juillet. Les interventions ont fait apparaître un accord sur la nécessité d’agir, mais des désaccords sur le rythme des arbitrages, leur répartition et leurs conséquences pour les services, les associations, les entreprises et les publics fragiles. La question centrale est celle de l’exécution : quelles économies seront réalisées, quelles recettes effectivement encaissées et quels investissements maintenus ?

Un calendrier financier encore à préciser

La synthèse des échanges ne permet pas d’établir une ventilation complète des mesures pour 2027 et 2028. Elle ne précise pas, exercice par exercice, les montants à produire, le rendement attendu de chaque mesure ni les indicateurs qui permettront d’en vérifier l’effet. Les élus ont demandé davantage de suivi sur les recettes, les économies, les emprunts mobilisés, la trésorerie, les retards de paiement et l’avancement des opérations. L’exécutif s’est engagé à suivre les quinze recommandations de la Chambre régionale des comptes et à présenter un rapport au plus tard le 24 septembre 2027. Pour apprécier le plan, il faudra donc distinguer les annonces des résultats constatés et mesurer si l’amélioration de l’autofinancement est durable.

CITEO : une expérimentation sur trois sites

Le communiqué de la CTM indique que l’Assemblée a approuvé un partenariat pluriannuel avec l’éco-organisme CITEO. Le plan de lutte contre les déchets abandonnés sera expérimenté en 2026 et 2027 à la Grande Anse des Salines, sur la Trace des Caps et à Cœur Bouliki, avec l’Office national des forêts. Il associera nettoiement, prévention, recensement et caractérisation des déchets, ainsi que des actions de sensibilisation auprès des usagers.

Le financement annoncé est substantiel, mais conditionnel. En outre-mer, CITEO peut prendre en charge jusqu’à 100 % des coûts de nettoiement des emballages ménagers abandonnés. Le dispositif peut aussi financer 50 % des études et diagnostics, dans la limite de 100 000 euros par an, et jusqu’à 80 % des dépenses de pilotage, dans la limite de 40 000 euros par an pour une démarche territoriale intégrée. Ces plafonds ne signifient pas que les sommes sont déjà engagées ou versées. L’expérimentation doit poser les bases d’une démarche pérenne ; un déploiement sur d’autres sites est envisagé à partir de 2028.

La Maison des 1000 premiers jours annoncée à Bellevue

Le second communiqué confirme que l’Assemblée a approuvé le principe de créer la Maison des 1000 premiers jours et des générations futures au centre PMI de Bellevue, à Fort-de-France. Son ouverture est prévue à partir d’octobre 2026. La structure doit accompagner la santé de la femme, de l’enfant et de la famille, depuis la période précédant la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant, et proposer des consultations, ateliers et actions de prévention. Les thèmes annoncés couvrent notamment la parentalité, la santé mentale et environnementale, l’alimentation, l’activité physique, la santé sexuelle et reproductive, la prévention des violences et le handicap. Des actions sont également prévues pour les jeunes de 15 à 25 ans.

La CTM prévoit ensuite de compléter le dispositif par des antennes, des permanences délocalisées et des équipes mobiles, dont le Bus Santé. Le calendrier détaillé de cette extension n’est pas précisé dans le communiqué. L’approbation du principe et l’annonce d’une ouverture prochaine ne suffisent donc pas à établir que le maillage territorial annoncé sera disponible dès le lancement.

La plénière du 25 septembre associe ainsi une trajectoire de redressement encore à préciser et deux mesures dont l’approbation est officiellement annoncée. Leur portée se jugera dans la durée : par des comptes financiers plus lisibles, des déchets effectivement réduits sur les sites concernés et un accès réel aux actions de prévention pour les familles et les jeunes. Pour l’heure, la CTM a confirmé les orientations ; leurs résultats restent à documenter.

Gérard Dorwling-Carter