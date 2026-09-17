PIB à 0,0 % : la France tient-elle grâce aux déficits publics ?

Après un recul de 0,2 % au premier trimestre, l’économie française a stagné au printemps. La panne est réelle : l’Insee ne prévoit plus que 0,4 % de croissance en 2026. L’investissement recule et les ménages réduisent leur consommation d’énergie.

Une stabilité sous perfusion

La consommation publique progresse pourtant de 0,4 %. Représentant près du quart du PIB, elle apporte environ un dixième de point à la croissance trimestrielle. Sans ce soutien, le deuxième trimestre aurait probablement été négatif. Les prestations sociales amortissent aussi la baisse du pouvoir d’achat.

Sans l’appui public, la France serait donc vraisemblablement déjà en récession. Mais le déficit, proche de 5 % du PIB, agit comme une béquille, non comme un moteur. L’investissement public baisse, tandis qu’une part croissante des dépenses paie les intérêts de la dette. L’État préserve le fonctionnement courant, mais réduit ce qui prépare l’avenir.

La fin de l’argent facile

La dette atteint 3 536 milliards d’euros, soit 117,5 % du PIB, et le taux de l’emprunt français à dix ans dépasse 4 %. Parallèlement, l’inflation repart, le chômage atteint 8,3 % et les ménages puisent dans leur épargne.

Le paradoxe est clair : supprimer brutalement le déficit provoquerait une sévère contraction, mais le maintenir ne suffit plus à relancer l’activité. Le « quoi qu’il en coûte » et le bouclier tarifaire ont évité l’effondrement. La France n’a toutefois jamais retrouvé la croissance permettant de refermer cette parenthèse.

La Martinique en première ligne

La Martinique est particulièrement exposée. Les services administrés y représentent environ 38 % de la valeur ajoutée, contre 22 % dans l’Hexagone. Une réduction des dépenses nationales toucherait l’emploi public, les dotations et les dispositifs ultramarins. La hausse des taux pèserait sur les collectivités et les petites entreprises. Très dépendante des importations, l’île profiterait peu du moteur aéronautique qui soutient les exportations françaises.

Le risque est celui d’une double peine : subir la rigueur sans bénéficier de la reprise. La question n’est plus de savoir si la France vit sous perfusion, mais si celle-ci prépare une guérison. Pour la Martinique, l’ajustement doit devenir un levier de transformation : souveraineté alimentaire, transition énergétique et insertion caribéenne. Faute de quoi, la dépendance budgétaire deviendra une vulnérabilité durable.