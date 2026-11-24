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Depuis la fin octobre, quelque 2 500 soldats salvadoriens traquent les gangs de Port-au-Prince, en marge de la force autorisée par l’ONU et avec l’aval de Washington. Une partie des Haïtiens applaudit des résultats enfin visibles. Reste à mesurer ce que cette intervention dit de la souveraineté haïtienne, du droit international – et de la Caraïbe, dont la Martinique est désormais partie prenante.

Le 18 octobre, à Santo, aux portes de Port-au-Prince, un blindé transportant quatre techniciens de l’armée de l’air salvadorienne, affectés aux évacuations sanitaires de la Force de répression des gangs (FRG), est frappé par des explosifs puis pris sous le feu. Les quatre hommes disparaissent ; leur sort reste à ce jour inconnu. Leur disparition a déclenché le plus important déploiement militaire mené en Haïti par un seul pays depuis le départ de la Minustah, en 2017. L’offensive soulève de sérieuses questions.

Du sauvetage à la croisade

Le 21 octobre, Nayib Bukele somme les gangs, sur X, de rendre ses hommes vivants : faute de quoi, prévient-il, « nous pouvons en finir avec vous aussi ». Le lendemain, une centaine de commandos atterrissent. Le 28 octobre, San Salvador annonce plus de 2 000 militaires, appuyés par des blindés et des hélicoptères d’attaque. À la mi-novembre, il est question d’environ 2 500 hommes, davantage que la FRG elle-même, qui compte un peu plus de 2 000 personnels déployés pour 5 500 autorisés.

. Le 29 octobre, Bukele assure en créole que son opération n’est « ni une invasion d’Haïti » ni dirigée contre son peuple. Le 4 novembre, il invoque Dessalines, promet d’aider les Haïtiens à reprendre leur pays aux « traîtres » et conclut : « Ayiti ap lib » – Haïti sera libre.

Le spectacle accompagne la guerre. Le 6 novembre, il réclame publiquement « l’adresse exacte » de la maison du chef de gang Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou ; dans la nuit du 8, elle est rasée lors d’une opération de la police haïtienne appuyée par ses hélicoptères, selon le Miami Herald, et la vidéo circule deux jours plus tard. Une destruction largement mise en scène. Le 18, une villa attribuée à un autre chef de gang est frappée : « mon cadeau au peuple haïtien pour l’anniversaire de la bataille de Vertières », écrit Bukele – cette victoire de l’armée de Dessalines sur le corps expéditionnaire français, en 1803, qui ouvrit la voie à l’indépendance. Qu’un chef d’État centraméricain s’approprie cette mémoire, patrimoine de toute la Caraïbe, en dit long sur la puissance du récit. Et Haïti applaudit : le 17 novembre, des milliers de manifestants ont défilé en brandissant des pancartes « Vive Bukele ».

Des chiffres qui obligent

. Selon l’ONU, au moins 5 601 personnes ont été tuées en 2024, 5 915 en 2025 et 4 595 sur les dix premiers mois de 2026. Près de 1,5 million d’Haïtiens sont déplacés, en majorité des femmes et des enfants ; plus de la moitié de la population souffre d’insécurité alimentaire aiguë, et la dernière projection en annonce 6,35 millions au printemps 2027, un record.

Au dernier trimestre 2025, 62 % des victimes recensées par l’ONU l’ont été lors d’opérations des forces de sécurité. Depuis mars 2025, une task force gouvernementale appuyée par Vectus Global, la société d’Erik Prince, fondateur de Blackwater, mène une guerre de drones qui a tué au moins 1 243 personnes entre mars 2025 et janvier 2026, dont des civils et des enfants, selon Human Rights Watch. La militarisation de la riposte n’a pas commencé avec Bukele ; elle s’accélère avec lui.

Un consentement après coup

La FRG repose sur la résolution 2793, adoptée le 30 septembre 2025 par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Le gros du contingent salvadorien, lui, opère hors de ce cadre, a précisé l’ONU dès le 2 novembre. Sa présence ne peut donc reposer que sur le consentement haïtien. Or, selon les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État (article 20), ce consentement doit être donné avant ou pendant l’action et ne couvre que ce qui reste dans ses limites ; exprimé après coup, il vaut renonciation, non autorisation. Les premiers commandos ont atterri le 22 octobre ; l’accord de coopération n’a été approuvé en Conseil des ministres que le 17 novembre, et son texte n’a pas été publié. Comment apprécier les limites d’un consentement dont nul ne connaît les termes ? Amnesty International en réclame la publication.

L’autorité qui consent pose elle-même question.

Alix Didier Fils-Aimé gouverne seul depuis le 7 février 2026, sans mandat électif, et Haïti n’a plus d’élus nationaux depuis janvier 2023. La Constitution de 1987 soumet pourtant les accords internationaux à la ratification de l’Assemblée nationale (article 139) et dispose qu’« aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national » (article 263-1). Les élections, plusieurs fois reportées, sont fixées au 18 juillet 2027. Plusieurs médias haïtiens, données de vol à l’appui, rapportent en outre que le Premier ministre s’était envolé pour un mariage au Mexique le jour où débarquaient les premiers soldats ; il assure que les opérations restent sous l’autorité de son gouvernement. Le feu vert décisif est venu de Washington : Bukele a appelé Donald Trump le 27 octobre pour s’assurer qu’il ne s’y opposait pas, et le président américain, qui l’a confirmé, lui a répondu « fais ce que tu as à faire ».

Un État parmi d’autres

Le « modèle Bukele » est-il seulement transposable ? Au Salvador, le régime d’exception instauré en 2022 a conduit à quelque 91 000 arrestations et fait chuter les homicides, au prix d’atteintes aux droits humains dénoncées par de nombreuses ONG – et non sans arrangements : en décembre 2021, le Trésor américain sanctionnait deux proches du président pour avoir négocié une trêve secrète avec les gangs. Depuis la réforme constitutionnelle du 31 juillet 2025, celui qui s’est proclamé « le dictateur le plus cool du monde » peut briguer indéfiniment la présidence, à commencer par le scrutin avancé à 2027, fort d’une opération haïtienne approuvée par près de neuf Salvadoriens sur dix.

Sur le terrain, l’intervention ajoute une strate à un millefeuille sécuritaire déjà illisible : police, embryon d’armée, brigades d’autodéfense, FRG, drones de Vectus Global, et désormais soldats salvadoriens. Dans un rapport publié le 17 novembre, l’International Crisis Group constate que le pays n’a toujours aucune stratégie de sécurité globale. L’État haïtien n’est plus qu’un acteur parmi d’autres. La question du départ en donne un avant-goût : San Salvador promet de rentrer dès que ses hommes réapparaîtront, quand Port-au-Prince souhaite une prolongation. Le 20 novembre, trois soldats salvadoriens ont péri dans une explosion accidentelle. Si les troupes se retiraient, prévient Crisis Group, l’enthousiasme pourrait se muer en colère contre le gouvernement.

Pour la Martinique, ce dossier n’a rien d’exotique.

Haïti est membre de plein droit de la CARICOM, dont la Martinique est devenue en juillet le septième membre associé ; Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM, y voyait une responsabilité accrue de contribuer aux réponses collectives aux crises régionales. La crise haïtienne en est le premier test. on doit – en dépit de ce contexte particulier d’ Haïti – se poser la question : que pèse la Communauté caribéenne quand l’un de ses membres accueille une armée étrangère hors du cadre onusien ? Le précédent concerne tous les petits États de la région.

La France, hôte de la réunion du G7 qui vient d’appeler tous les acteurs de la sécurité à protéger les civils haïtiens, est concernée à un autre titre. Le 17 avril 1825, Charles X reconnaissait l’indépendance d’Haïti contre une indemnité de 150 millions de francs-or, imposée sous la menace d’une escadre. La commission franco-haïtienne d’historiens installée en décembre 2025 doit rendre son rapport ce mois de décembre.

Après les hélicoptères

Nul ne peut reprocher aux Haïtiens leur soulagement : vivre sans peur n’est pas un luxe. Mais une sécurité durable ne se décrète pas depuis un hélicoptère. Elle suppose de combattre la misère, de tarir les flux d’armes venus pour l’essentiel des États-Unis, selon l’ONU, de rompre les liens entre gangs et élites mafieuses, de rebâtir police, justice et prisons, et de rendre justice aux victimes.

Qui jugera d’éventuels abus commis sous un accord non publié ? Les élections de juillet 2027 produiront-elles enfin un pouvoir légitime ? La France regardera-t-elle 1825 avec la même exigence de vérité ? Et la Martinique, entrée dans la CARICOM pour peser dans son environnement, sera-t-elle spectatrice ou partie prenante du relèvement de la première république noire ? Gdc