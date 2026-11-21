Dans son recueil de méditations intitulé « La Cohée du Lamentin. Poétique V », Édouard Glissant consacre un passage qui s’inscrit en nous comme un mantra : « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Quelques mots qui disent l’essentiel d’une des facettes de sa pensée. Il poursuit : « Agis dans ton lieu, le monde s’y tient. Pense avec le monde, il ressort de ton lieu. » C’est une réflexion fulgurante, profonde, agissante. Elle nous guide ici, dans chacun de nos actes. Mais ici, c’est où ? En France ? Dans la Caraïbe ? Dans les Amériques ? Dans les réseaux afro-sino-indo-arabo-diasporiques ? Écoutez, le monde résonne. On entend les vacarmes de l’histoire, la chorale des peuples, les rythmes des tambours et des flûtes, les basses lourdes du shatta. On ouvre les yeux, plissés vers l’horizon. On voit la terre derrière la mer. On pourrait presque la toucher, mais la mer est un mur dont les langues et les frontières sont les briques. Alors, pourquoi tant d’efforts pour franchir ce mur, derrière lequel le paysage ressemble au nôtre, comme un frère ou une sœur ? La réponse est dans la question. Nous ne ferons pas la leçon. Personne ne nous a attendus, d’ailleurs. Le sentier « an ba lanmè » existe déjà. Les traversées touristiques de quelques jours, les initiatives ponctuelles et les réseaux culturels sont là, mais demeurent fragiles. Alors, ici sera d’abord la Caraïbe. En 2027, le ministère de la Culture renouvelle sa stratégie de coopération internationale en Martinique, avec une priorité donnée à la circulation des artistes au sein du réseau des Alliances françaises de la Caraïbe orientale. Nous avons construit ce projet avec l’ambassade de France et associé Les Coulisses, Centre culturel de rencontre du Saint-Esprit, à la mise en œuvre de cette politique renouvelée. L’objectif immédiat est posé : faire que les sentiers deviennent des chemins, puis des routes. Autrement dit, créer des liens organiques et durables entre les territoires, faire naître de nouvelles circulations artistiques et culturelles, produire de la rencontre avec son effet démultiplicateur. La même méthode et le même objectif nous guideront dans nos coopérations avec le Bénin et les Amériques. Des appels à projets seront pilotés par Les Coulisses – CCR. Ici sera donc trois. La Caraïbe, l’Afrique, les Amériques. Au cœur de ces circulations, la Martinique. Un lieu, trois horizons. Agis dans ton lieu, pense avec le monde. Johan-Hilel Hamel Directeur des affaires culturelles de la Martinique Éditorial de la newsletter de la direction des affaires culturelles de la martinique