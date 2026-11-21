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Dans un article publié le 21 novembre 2026, Le Figaro avec l’AFP attire l’attention sur les mangroves françaises. Cette publication accompagne la sortie du bilan 2026 de l’Initiative française pour les récifs coralliens, l’Ifrecor. Fondé sur vingt-cinq années de suivi, avec une attention particulière portée à la période 2020–2025, ce travail rappelle l’importance des récifs, des herbiers et des mangroves pour l’avenir des territoires ultramarins.

Pour la Martinique et la Guadeloupe, le sujet touche directement à la protection du littoral, à la pêche et à l’adaptation au changement climatique. Les forêts de palétuviers participent à ces équilibres : elles retiennent les sédiments, atténuent l’érosion, offrent des habitats aux poissons et contribuent à filtrer certains polluants provenant des terres. Leur préservation engage donc des intérêts écologiques, économiques et sociaux étroitement liés.

Une grande richesse en carbone, jusque dans les sols

L’une des propriétés les plus remarquables des mangroves réside dans leur capacité à conserver du carbone. À surface comparable, leurs stocks peuvent dépasser ceux des forêts tropicales terrestres. Cette richesse tient à l’ensemble de l’écosystème : les arbres, leurs racines, les débris végétaux et surtout les sols chargés de matière organique.

La comparaison demande cependant de bien comprendre ce qui est mesuré. Il s’agit du carbone accumulé, parfois sur de longues périodes, dans la végétation et dans le sous-sol. La quantité conservée varie fortement selon les sites et selon la profondeur étudiée. Un chiffre moyen mondial ne peut donc pas être appliqué automatiquement à chaque mangrove martiniquaise.

Ces recherches mettent néanmoins en évidence un enjeu majeur : détruire une mangrove peut provoquer la libération d’une partie du carbone jusque-là stocké. Sa protection participe ainsi à la lutte contre le changement climatique, tout en préservant les fonctions qu’elle assure sur le littoral.

En Martinique, un patrimoine encore relativement préservé

Le bilan de l’Ifrecor recense 986 kilomètres carrés de mangroves dans les outre-mer français. Derrière cette superficie globale se trouvent des situations très différentes. Les mangroves de Martinique et de Guadeloupe présentent un état relativement favorable, tandis que celles de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont dégradées.

Cette appréciation favorable constitue un point d’appui pour l’action. Elle permet encore de privilégier la conservation de milieux fonctionnels, avant que leur dégradation impose des interventions complexes.

La superficie boisée ne raconte toutefois qu’une partie de leur histoire. Le bilan scientifique souligne que des pressions humaines importantes peuvent altérer le fonctionnement écologique des mangroves malgré une certaine stabilité de leurs surfaces. Préserver les arbres suppose donc également de protéger les conditions dans lesquelles ils vivent.

La montée des eaux pose aussi une question d’espace

L’urbanisation, les pollutions et l’élévation du niveau marin figurent parmi les menaces identifiées par les évaluations scientifiques. Avec la montée des eaux, certaines mangroves peuvent progressivement se déplacer vers l’intérieur des terres. Cette adaptation devient plus difficile lorsque des routes, des bâtiments ou d’autres aménagements occupent les espaces disponibles.

La protection doit alors porter une attention particulière aux terrains situés en arrière de la mangrove. Une forêt littorale peut être fragilisée par des décisions prises à proximité, même lorsque ses arbres ne sont pas directement abattus.

Cette réalité donne une portée très concrète aux choix d’aménagement. Préserver aujourd’hui un espace susceptible d’accueillir demain le déplacement de la mangrove peut contribuer à maintenir durablement sa fonction protectrice.

Des écosystèmes complémentaires, des états de santé différents

L’alerte sur les milieux côtiers appelle également une lecture précise des chiffres. Aux Antilles, 95 % des stations de suivi des récifs coralliens sont dans un état mauvais ou critique, selon l’Ifrecor. Ce constat concerne les récifs et ne décrit pas l’état des mangroves.

Récifs, herbiers et mangroves participent pourtant à un même ensemble de services : protection côtière, biodiversité, ressources alimentaires et activités touristiques. Pour les outre-mer français, la valeur annuelle totale de ces services est estimée à 1,3 milliard d’euros. Ce montant concerne les trois écosystèmes réunis.

Ces évaluations permettent de mieux apprécier ce que les territoires risquent de perdre lorsque leurs milieux naturels se dégradent. Elles invitent aussi à intégrer cette valeur dans les décisions publiques.

L’assainissement et l’aménagement au cœur de la réponse

Les priorités identifiées par l’Ifrecor sont concrètes : améliorer l’assainissement, maîtriser les eaux pluviales, réduire les pollutions agricoles et urbaines, protéger les habitats et renforcer leur suivi. La qualité des eaux provenant des bassins versants constitue un levier essentiel pour améliorer la résistance des écosystèmes côtiers aux perturbations climatiques.

Pour la Martinique, cela implique de relier davantage les politiques de l’eau, de l’urbanisme, de la biodiversité et du développement économique. Chaque décision concernant le littoral devrait prendre en compte les fonctions naturelles qu’elle peut préserver ou compromettre.

L’intérêt de l’alerte relayée par Le Figaro et l’AFP est de remettre ces forêts littorales dans le débat public. Leur valeur se manifeste chaque jour : des sols qui conservent leur carbone, des habitats qui accueillent la vie marine et des côtes mieux protégées. Préserver les mangroves, c’est conserver ces services pour les habitants d’aujourd’hui et pour ceux qui vivront demain sur le littoral antillais