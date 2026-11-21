Après six ans de fermeture, l’ancien Géant Casino de La Batelière a rouvert ses portes, ce samedi 21 novembre 2026, sous l’enseigne Hyper U. À Schœlcher, cette reprise redonne un commerce alimentaire aux habitants du quartier et une nouvelle destination aux consommateurs du Nord-Caraïbe. Elle marque aussi une étape supplémentaire dans la recomposition de la grande distribution martiniquaise.

Sur près de 3 000 mètres carrés, le magasin propose notamment des produits frais, une boulangerie et un espace traiteur. Son ouverture ramène une offre commerciale sur un site longtemps fermé, tout en donnant davantage de place aux produits de marque U, déjà présents dans les magasins de proximité de l’île.

Hyper U revient après avoir laissé la place à Leclerc

Le retour a quelque chose de familier. Les Martiniquais ont longtemps connu les Hyper U de La Galleria, de Place d’Armes et du Rond-Point. Ces trois magasins ont changé d’enseigne fin 2020 pour devenir des E.Leclerc.

Le groupe Parfait en est resté l’exploitant : le changement portait sur l’affiliation commerciale, les circuits d’approvisionnement et les produits proposés. Six ans plus tard, Hyper U retrouve donc une place dans le paysage des hypermarchés martiniquais, cette fois à La Batelière, reprise par le groupe Sainte-Claire.

Cette trajectoire rappelle une distinction essentielle : le nom affiché sur la façade et le groupe qui exploite le magasin sont deux réalités différentes. Une enseigne peut partir tandis que l’entreprise locale demeure. Elle peut aussi revenir avec un autre partenaire.

À Océanis, trois enseignes en moins de dix ans

Le centre commercial Océanis, au Robert, illustre particulièrement ces transformations. L’ancien Géant Casino, racheté par GBH, est devenu Euromarché en 2018. Ce choix répondait alors aux exigences de l’Autorité de la concurrence : pour autoriser l’opération, celle-ci avait demandé une exploitation sous une enseigne autre que Carrefour, avec une autonomie commerciale en matière d’assortiment et de prix.

Début avril 2024, Euromarché a finalement pris l’enseigne Carrefour. Le même hypermarché aura ainsi connu trois identités commerciales en quelques années, avec un changement de propriétaire lors de la première transition, puis un changement d’enseigne au sein du même groupe lors de la seconde.

La transformation a également touché les supermarchés. Simply Market a laissé la place à Auchan au début des années 2020. Dans le commerce de proximité, plusieurs magasins auparavant affiliés à 8 à Huit ou Carrefour Express ont rejoint U Express. Ces mouvements ont modifié les marques disponibles et les partenariats commerciaux, sans correspondre systématiquement à la création de nouveaux points de vente.

Le développement des enseignes locales

Une autre évolution s’est affirmée : la création de marques commerciales locales. En février 2024, le groupe CréO a annoncé le remplacement de Leader Price par Pli Bel Price. L’entreprise entendait ainsi gagner en liberté dans ses achats et dans la composition de son offre, tout en s’appuyant sur un partenariat avec Intermarché. Le propriétaire local demeurait le même, mais l’enseigne devenait propre au groupe.

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large. CréO avait lancé Caraïbe Price en 2018, puis Méga Stock en 2019. Des formats commerciaux différents se sont ainsi développés, du supermarché au club-entrepôt.

Plus récemment, le 11 mars 2026, Ecomax a ouvert au centre commercial Perrinon, à Fort-de-France, après la fermeture du Carrefour Market en janvier 2025. Comme à La Batelière, il s’agissait aussi de rétablir une activité alimentaire dans un lieu qui en avait été privé.

La Batelière, une longue attente et un enjeu de concurrence

La réouverture de La Batelière clôt une séquence particulièrement longue. Le groupe Parfait, qui avait pris le contrôle du site en 2020, avait obtenu en décembre 2022 l’autorisation de l’acquérir sous réserve, notamment, de céder l’hypermarché à un concurrent avant septembre 2023.

Selon l’Autorité de la concurrence, le contrat de cession au groupe Sainte-Claire n’a été conclu que le 9 septembre 2025. Le 3 novembre suivant, elle a sanctionné le groupe Parfait à hauteur de 7,6 millions d’euros pour plusieurs manquements à ses engagements. L’Autorité a estimé que ces retards avaient limité le choix offert aux consommateurs dans l’espace foyalais.

L’ouverture d’Hyper U possède donc une portée concrète : elle remet un magasin en activité et rétablit une possibilité de choix dans cette partie de l’agglomération.

Pour les consommateurs, l’effet de cette concurrence se mesurera toutefois dans la durée : prix des produits comparables, disponibilité des références, qualité des produits frais, place des productions locales et coût des courses ordinaires.

En dix ans, les façades commerciales ont beaucoup changé en Martinique. À La Batelière, le retour d’Hyper U sera désormais jugé sur sa capacité à transformer cette nouvelle offre en avantage durable pour le panier des ménages.