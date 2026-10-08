Quel monde pour nos enfants ? Par Maurice Laouchez

De l’agitation dans les établissements scolaires aux rapports de force entre l’Europe et la Chine, cette tribune de Maurice Laouchez interroge ce que nous transmettons aux jeunes : des règles pour vivre ensemble, mais aussi un modèle économique dont ils subiront les conséquences. Derrière les questions d’autorité, de commerce et de souveraineté, une même préoccupation se dessine :

quelle place laisser à l’humain dans un monde où la possession et la puissance occupent tant d’espace ?

LA RELATION EUROPE : OUVERTURE D’UN NOUVEAU ROUND

Les manifestations des lycéens et des collégiens ont une importance capitale pour la France.

Peut-être seront-elles l’occasion d’une prise de conscience du désordre instauré par diverses lois qui ont abouti à ce que la parole de l’enfant et de ses parents vaille autant que celle du maître et du proviseur.

Priver les élèves de leur portable sacré dans l’enceinte des établissements scolaires a joué un rôle certain dans le déclenchement de l’agitation en cours.

Mais l’évènement le plus important de début d’Octobre 2026 se déroule entre Bruxelles et Pékin.

Il s’agit d’un début de réaction officielle de l’Union Européenne à l’écrasement de son industrie par les exportations chinoises.

Le processus a commencé avec l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du Commerce, en 2001.

L’Organisation Mondiale du Commerce a comme objectif principal de diminuer , voire supprimer les obstacles au commerce entre ses 166 pays membres

Cet objectif est louable, sous réserve de la pollution due aux porte-contenaires, à condition qu’il soit recherché à armes plus ou moins égales.

Les exportations d’une Chine où le Parti Communiste assure une exceptionnelle continuité à une politique d’expansion et de domination ont permis une amélioration certaine du niveau de vie de centaines de millions de personnes dans le monde entier.

Les grandes entreprises du monde occidental ont également tiré grand profit de l’immense marché chinois.

Mais, en fin de compte, aussi bien l’Europe que l’Amérique ont vu leur industrie décliner, leur chômage s’aggraver et leur souveraineté réelle diminuer.

Plusieurs pays d’Afrique sont pratiquement devenus des colonies chinoises.

Après avoir longtemps imité, la Chine d’aujourd’hui , invente et domine dans de multiples secteurs.

Nul ne sait quels seront les résultats du bras de fer engagé en ce mois d’octobre 2026 entre l’Union Européenne et la Chine après que Donald TRUMP ait déroulé mille tapis (rouges, évidemment) sous les pieds du Président XI PING

Mais la nouvelle donne offre l’occasion d’organiser, au grand bénéfice des actuels manifestants collégiens et lycéens, un autre monde, où l’être ait enfin la priorité sur l’avoir.

Maurice Laouchez

MANMAY, AN NOU GADÉ DOUVAN.