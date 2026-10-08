Intelligence artificielle les entreprises martiniquaises face au défi de son intégration

L’intelligence artificielle peut-elle améliorer durablement le travail des entreprises ? Le baromètre 2026 d’Awitec apporte un éclairage martiniquais sur cette question. Derrière les premiers usages se posent des enjeux de confidentialité, de compétences et d’évaluation des résultats, qui dépassent le simple choix d’un logiciel.

Le 11 juin 2026, à l’amphithéâtre IMS, Awitec a recueilli 130 réponses anonymes de décideurs réunis pour un événement consacré à l’IA. Parmi eux, 50 % l’avaient testée sans usage professionnel régulier, 33 % l’utilisaient pour la réflexion ou l’aide à la décision et 17 % expérimentaient automatisations et agents IA.

Ce questionnaire décrit un public volontairement présent à une rencontre sur le sujet. Ses résultats doivent donc être lus comme les déclarations de ce panel, sans être extrapolés à l’ensemble des entreprises de l’île. Ils permettent néanmoins d’ouvrir un débat concret sur les conditions dans lesquelles ces outils peuvent trouver leur place dans le travail. Entre une expérience ponctuelle et une application utilisée par plusieurs salariés, les besoins ne sont pas les mêmes, pas plus que les responsabilités engagées.

Un outil accessible ne règle pas la question des données

Dans le panel, 49 % des organisations n’avaient pas de licence officielle. Selon la formulation du baromètre, 56 % des répondants avaient partagé des données professionnelles via une IA non sécurisée.

Ces déclarations ne documentent pas, à elles seules, une fuite d’informations. Elles renvoient toutefois à une question essentielle : que devient le contenu confié à un service d’IA ? Le risque dépend notamment des données transmises, des conditions du fournisseur et des paramètres retenus. Il faut donc distinguer une information générale utilisée pour préparer un texte et un document réel contenant des éléments confidentiels. La facilité avec laquelle un fichier peut être déposé ne dit rien, en elle-même, de l’autorisation de le transmettre.

La CNIL rappelle que les utilisateurs ne doivent fournir que des informations qu’ils sont autorisés à partager et déconseille de communiquer des données confidentielles à un service grand public. Elle recommande des règles internes définissant les usages permis et interdits. Pour les contenus sensibles, elle distingue aussi une installation dans l’environnement de l’organisation, susceptible de limiter certains risques de transmission à un tiers, et un hébergement distant. Ce dernier appelle un encadrement contractuel approprié. La protection doit ainsi être appréciée à partir des garanties réelles de la solution et du contenu traité.

Pour une entreprise, cette distinction concerne autant le dirigeant que les équipes. Un abonnement payant constitue un choix d’équipement ; il ne dispense pas d’examiner les conditions d’utilisation. La question se pose aussi lorsqu’un document est reçu d’un partenaire ou d’un client : disposer du fichier pour exécuter une mission ne signifie pas nécessairement pouvoir le confier à un autre prestataire. La maîtrise des données devient alors une composante du travail quotidien, et pas seulement un sujet réservé à l’informatique.

La formation doit porter sur les limites des systèmes

Awitec rapporte que 89 % du panel ne maîtrisait pas complètement la réglementation. Concernant la littératie IA, 65 % découvraient l’exigence, 24 % la connaissaient sans avoir agi et 11 % avaient engagé une démarche.

Cette culture de l’IA comprend la capacité à comprendre les possibilités d’un système et les précautions qu’il demande. Dans ses explications sur l’article 4 du règlement européen, la Commission européenne souligne que les mesures d’accompagnement doivent être adaptées aux connaissances des personnes, aux outils utilisés et au contexte de leur emploi. L’obligation consiste à soutenir le développement de ces compétences, sans imposer de garantir un niveau individuel précis. Elle ne se réduit donc pas à apprendre à formuler une demande à un assistant conversationnel.

La Commission cite notamment le risque de réponses inventées, y compris pour des usages de rédaction ou de traduction. Elle précise qu’un certificat particulier n’est pas requis et qu’un suivi interne des formations ou des actions d’accompagnement peut être conservé. Aucune structure spécifique de gouvernance n’est imposée au titre de cet article. L’enjeu porte sur les compétences effectivement utiles dans l’activité, avec une attention aux risques associés aux systèmes employés.

« La qualité d’une réponse se juge sur ce qu’elle permet de faire, après vérification. »

La vérification conserve ainsi toute sa place. Une formulation convaincante ne constitue pas une preuve d’exactitude ; une synthèse doit pouvoir être rapprochée des documents dont elle est issue. Pour les métiers qui produisent des informations destinées à un client ou au public, cette étape participe directement à la qualité du service rendu. La responsabilité du résultat demeure une question de travail et de décision humaine, même lorsque sa préparation bénéficie d’un outil automatisé.

Des bénéfices à distinguer des économies démontrées

Seuls 8 % des répondants mesuraient précisément leur retour sur investissement ; 63 % évoquaient un meilleur confort de travail, 19 % des bénéfices qualitatifs et 10 % une mesure prématurée.

Cette distinction mérite une attention particulière. Une tâche peut être moins pénible ou plus facile à engager sans produire immédiatement une réduction des dépenses. De même, le temps de génération d’un texte ne représente qu’une partie du temps nécessaire à obtenir un résultat utilisable. La relecture, les corrections et la validation doivent entrer dans l’appréciation. Le gain se mesure sur l’ensemble de l’opération, jusqu’à son aboutissement, plutôt qu’au moment où une première réponse apparaît à l’écran.

Le dossier pratique de France Num sur le déploiement de l’IA générative propose d’identifier les processus où elle peut apporter de la valeur, puis d’estimer les gains et les coûts financiers, humains et techniques. Le nombre d’heures économisées et le temps nécessaire à l’amortissement peuvent éclairer les investissements. Il insiste également sur l’intégration aux méthodes de travail et le suivi régulier des résultats. Ces critères permettent de dépasser l’impression favorable produite par une démonstration pour examiner l’utilité réelle d’un projet.

Un enjeu qui dépasse la Martinique

La diffusion des outils et leur effet économique constituent aussi un sujet national. Dans une publication du 3 septembre 2026, Véronique Genre et Léo Parpais, pour la Banque de France, indiquent que 67 % des entreprises d’au moins vingt salariés déclaraient utiliser l’IA générative au début de l’année, principalement de façon limitée ou expérimentale. L’enquête avait interrogé environ 7 000 entreprises entre fin février et début avril, avec un redressement des résultats pour les secteurs et les tailles de structures couverts.

Les auteurs soulignent la fréquence des applications généralistes dans les fonctions support, tandis que les secteurs intensifs en connaissances présentent des usages plus spécialisés. Les effets économiques observés demeuraient limités, essentiellement liés à la productivité. Ces données ne sont pas directement comparables au panel martiniquais d’Awitec, dont le recrutement et le périmètre diffèrent. Elles montrent toutefois pourquoi il est nécessaire de distinguer la présence d’un outil dans l’entreprise de son intégration à l’activité productive.

Dans l’enquête locale, les freins cités étaient la gouvernance, à 35 %, le cap stratégique, à 32 %, le budget, à 14 %, et les compétences ou risques perçus, à 12 %.

La suite dépendra des choix effectués dans chaque structure. Une petite entreprise et une organisation disposant de plusieurs services ne pourront pas apprécier leurs besoins de la même manière. Le volume des tâches, la sensibilité des informations et la capacité à vérifier les résultats comptent dans ces arbitrages. Pour documenter cette évolution en Martinique, les prochains travaux gagneraient à distinguer les secteurs et les tailles d’entreprises, mais aussi à suivre les expériences dans la durée. C’est à cette échelle que pourront être appréciés les apports de l’IA au travail réellement accompli.

Philippe Pied