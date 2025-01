Nomination de Georges-Emmanuel Germany au poste d’Ambassadeur du Bénin chargé de la Diaspora Afro-descendante dans les Antilles

Le 18 décembre 2024, lors du Conseil des ministres présidé par le Président Patrice Talon, Georges-Emmanuel Germany a été nommé Ambassadeur du Bénin chargé de la Diaspora Afro-descendante dans les Antilles. Cette décision marque une étape significative dans le renforcement des liens entre le Bénin et les communautés afro-descendantes des Antilles.

Ancien bâtonnier du barreau de Martinique, Georges-Emmanuel Germany est reconnu pour son engagement en faveur des droits des Afro-descendants et de la préservation du patrimoine culturel béninois au sein de la diaspora. Sa nomination est perçue comme une opportunité stratégique pour approfondir les relations entre les communautés afro-descendantes des Antilles et leurs racines africaines.

Dans un contexte de discussions croissantes sur les réparations, la mémoire historique et la lutte contre les inégalités, Georges-Emmanuel Germany aura pour mission de promouvoir le dialogue entre les pays des Antilles, le gouvernement béninois et les organisations internationales. Ses priorités incluront le développement de projets axés sur l’éducation, la culture, les échanges économiques et le retour aux sources des Afro-descendants.

Cette nomination s’inscrit dans une série d’initiatives du gouvernement béninois visant à renforcer les liens avec la diaspora. Notamment, le Parlement béninois a adopté à l’unanimité la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024, promulguée par le Président Patrice Talon, reconnaissant la nationalité béninoise aux Afro-descendants. Cette législation témoigne de l’engagement du Bénin envers la reconnaissance et la valorisation des contributions des Afro-descendants dans les Antilles et au-delà.

Le Royaume d’Allada et le Prince Dah Milèko

Georges-Emmanuel Germany est également connu sous le nom de Dah Milèko, titre qui lui a été conféré lors de son intronisation en 2016 en tant que prince du Royaume d’Allada, l’un des anciens royaumes les plus influents du Bénin. Cette double identité renforce son rôle de pont culturel et historique entre l’Afrique et la diaspora afro-descendante des Antilles. Son engagement en faveur de la reconnaissance des droits des Afro-descendants et de la promotion du patrimoine culturel béninois s’enracine profondément dans son appartenance à cette lignée royale.

Le Royaume d’Allada, situé dans le sud du Bénin, est réputé pour son riche patrimoine historique et culturel. En tant que prince d’Allada, Dah Milèko joue un rôle clé dans la promotion des traditions et de l’histoire du royaume, tout en œuvrant pour renforcer les liens entre le Bénin et la diaspora africaine à travers le monde.

Pour en savoir plus sur l’engagement de Georges-Emmanuel Germany en tant que Dah Milèko, vous pouvez visionner la vidéo suivante :

