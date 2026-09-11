Salut René Kho… la Pawol’s initil’s d’HENRI (Luc) Pied

À l’entrée des TROIS-ÎLETS, SA ville natale, un tableau.

De « Monsieur » René-Corail, l’artiste peintre. (Khokho René-Corail (de son vrai nom Joseph Sainte-Croix René-Corail)

UN beau tableau, MAIS…

Mais quand on le regarde, – pour ceux qui jettent un coup d’œil de travers, comme ça, en circulant dans cette rue, ou plutôt, quand moi je la regarde, j’ai un gros serrement au cœur…

Ce tableau se dresse là, mais on le devine sale, ou alors embué par les saletés de cette rue et les poussières accumulées par l’intense circulation que connaît cette voie si fréquentée…

Je devine que l’ancien maire a voulu, par là, marquer le respect que cette ville, que ce Pays, doit à cet immense artiste, né dans SA ville, (acteur actif de L’OJAM), et l’indiquer à ces milliers d’automobilistes si pressés d’arriver à l’Anse – Mitan ou l’Anse à l’âne…

Personnellement je trouve que cette œuvre aurait dû être régulièrement lavée de toutes ses suies déversées jour après jour ET, ENCORE PLUS, ENTOURÉ D’UN JARDIN de FLEURS…

Hélas, car vous voyez, sur cette photo prise ce 10/09/2026 à 15 heures, juste derrière … Une superbe poubelle jaune…

Ha, ces poubelles !!!

Et ce tableau …

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HENRI (LUC) PIED

Nb : Je publierai demain une photo de khoKho, prise à la prison de Fresnes ou il avait été enfermé avec ses camarades.

En ce temps la, vers 1962, les « prisonniers » recevaient dans cette prison, de très nombreuses visites, (libéralité sans doute acceptée ou proposée par le Général De Gaulle lui même -(cf sa rencontre avec Maurice Laouchez),.

A ce propos on se souviendra de la déformation issue du cerveau de RenéKho, parodiant ainsi la partie essentielle du discours que prononça le Général à Fort de France peu après « Bon Dié que vous êtes foncés » alors que le chef de l’ETAT s’était exclamé > « BON DIEU QUE VOUS ÊTES FRANCAIS »

Parmi les très nombreux visiteurs on peut citer ALAIN PLENEL (et son fils Edwy), M. Landy (père créateur du Supermarché), le Dr De Thoré (père), et tant d’autres, et aussi, bien sûr, les membres actifs de l’AGEM (La photo choisie représente René-Kho à côté d’une des militantes de cette association ) et tant d’autres…