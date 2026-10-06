Brouillon « On cherche les 14 » : Le Conservatoire de Martinique lance le recrutement de sa première promotion ! auto

Matinik, 6 oktob 2026

Le premier conservatoire de Martinique sera ouvert en décembre 2026. Dans le cadre de sa mise en œuvre progressive, la Collectivité Territoriale de Martinique lance le recrutement de la première promotion du cursus expérimental de 3ème cycle « Musiques Afro-Caribéennes ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 octobre 2026.

14 jeunes musiciens âgés de 18 à 25 ans seront sélectionnés pour intégrer cette première promotion, qui débutera ses enseignements à partir du 10 décembre 2026.

Bèlè, biguine, calypso, jazz afro-cubain et hybridations contemporaines seront au cœur de ce cursus, qui privilégie la pratique musicale, la création, la transmission et le jeu collectif.

Organisé après les cours, le cursus se déroulera sur 13 semaines, à raison de 6h30 de formation par semaine.

Cette première promotion s’adresse à des jeunes disposant déjà d’une pratique instrumentale ou vocale confirmée, qu’ils soient issus d’un parcours musical classique ou autodidactes. La lecture musicale et le solfège ne constituent pas des prérequis à l’entrée. Le recrutement vise notamment des profils en batterie et percussions, basse, clavier, guitare, instruments à vent et chant.

Au-delà du niveau de pratique, la sélection prendra en compte les aptitudes musicales, la motivation et la capacité à évoluer au sein d’un collectif.

Comment candidater ?

Les candidats doivent transmettre leur CV musical ou une présentation de leur parcours, ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité, à l’adresse :

conservatoiredemartinique@ collectivitedemartinique.mq

Après réception de leur candidature, un lien leur sera adressé afin qu’ils puissent déposer leurs vidéos d’interprétation.

Les candidats présélectionnés participeront ensuite aux entretiens et épreuves musicales organisés du 3 au 6 novembre 2026. Les résultats d’admission seront communiqués du 16 au 20 novembre, avant le démarrage du cursus le 10 décembre 2026.

Ce recrutement constitue la première étape opérationnelle du Conservatoire de Martinique, dont le déploiement est conçu de manière progressive et expérimentale.

Dates clés à retenir

Clôture des candidatures : 26 octobre 2026

Entretiens et épreuves : 3 au 6 novembre 2026

Résultats : 16 au 20 novembre 2026

Début du cursus : 10 décembre 2026