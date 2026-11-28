Ce mardi 24 novembre 2026, au siège de Tanbou Bô Kannal (Espace Marcel Placide) à Fort-de-France, nous avons signé, l’avenant au Contrat territorial de prévention et de sécurité de Martinique avec Etienne DESPLANQUES, Préfet de Martinique. Cet acte fort fait suite aux nombreuses rencontres et séquences de travail que nous avons menées pour renforcer la lutte contre les violences et la prévention de la délinquance dans notre pays.​

​

Engagé le 14 mars 2024 pour une durée de quatre ans, ce contrat unit l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique? représentée par Josette MANIN, et les communes autour d’une action publique coordonnée. Face à l’évolution préoccupante du contexte sécuritaire, il était indispensable de dresser un état des lieux lucide, d’identifier de nouveaux leviers opérationnels et d’intensifier notre mobilisation collective.​

​

Cet avenant vient ainsi actualiser et renforcer nos engagements communs autour de trois priorités majeures : le renforcement de la réponse sécuritaire sur le terrain, l’intensification des dispositifs de prévention de la délinquance et le développement de parcours concrets d’insertion et de réinsertion.​

​

La protection des Martiniquaises et des Martiniquais, et la cohésion de notre société exigent une détermination constante et des réponses solidaires, fermes et durables.