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Envoyés pour retrouver quatre techniciens militaires disparus, les renforts salvadoriens participent désormais aux opérations contre les gangs haïtiens. Leur présence suscite l’espoir d’une partie de la population et accompagne le retour d’habitants dans certains quartiers. Mais ces avancées locales ne constituent pas encore une reconquête durable de Port-au-Prince.

Une mission de recherche devenue une intervention militaire

Plus d’un mois après leur déploiement, les forces salvadoriennes occupent une place croissante dans la lutte contre les groupes armés en Haïti. L’envoi de plus de 2 000 militaires avait été déclenché par la disparition, le 18 octobre 2026, de quatre techniciens de l’aviation militaire près de Croix-des-Bouquets. Initialement présentée comme une opération destinée à les retrouver, la mission s’est élargie à des actions contre les gangs.

Deux engagements doivent toutefois être distingués. Les quatre disparus appartenaient au contingent salvadorien de la Force de répression des gangs, autorisée par le Conseil de sécurité. En revanche, l’ONU précise que la grande majorité des renforts envoyés ensuite ne relève pas de cette force multinationale. Leur intervention s’inscrit dans une coopération directe entre les deux pays, dont l’accord a été approuvé par le Conseil des ministres haïtien le 17 novembre.

Des habitants retrouvent leurs quartiers

Dans certains secteurs de Port-au-Prince, le changement se mesure d’abord à la possibilité de revenir. Autour du marché Salomon, des habitants retrouvent des quartiers abandonnés depuis plusieurs années et découvrent leurs maisons ou leurs commerces dévastés.

Ces retours demandent néanmoins à être replacés dans leur contexte : certaines zones avaient déjà été dégagées par d’autres forces. La présence salvadorienne semble surtout avoir renforcé la confiance des habitants et accompagné une intensification des opérations de sécurité.

Les frappes aériennes constituent l’aspect le plus spectaculaire de l’intervention. Des hélicoptères salvadoriens ont notamment détruit des bâtiments présentés comme appartenant à des chefs de gangs dans la commune de Croix-des-Bouquets, dont une résidence attribuée au chef du gang de Canaan et un quartier général de 400 Mawozo.

Une reconquête encore incertaine

La destruction de ces installations ne signifie cependant pas le démantèlement des groupes armés. Dans une analyse publiée le 28 novembre, Reuters rapporte les réserves d’experts qui ne constatent pas encore de sécurisation durable des territoires. Les gangs conservent une emprise considérable sur la capitale, tandis que l’intensification des affrontements expose les civils à de nouveaux risques. L’enjeu dépasse donc la réussite d’opérations ponctuelles : il consiste à empêcher le retour des groupes armés après le passage des forces de sécurité.

Le bilan humain touche également le contingent salvadorien. Trois militaires sont morts après une explosion accidentelle survenue le 20 novembre alors qu’ils manipulaient des explosifs. Ces décès sont distincts de la disparition des quatre techniciens, toujours présentés comme portés disparus dans les informations publiées par Le Nouvelliste le 23 novembre.

Une présence sans calendrier de retrait clairement établi

La durée de l’intervention reste incertaine. Les autorités salvadoriennes ont lié le départ des troupes au retour des quatre disparus. Côté haïtien, le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, a évoqué une présence associée au processus électoral de 2027.

Ces déclarations ne constituent pas un calendrier ferme. Il faut également distinguer l’autorisation nationale de participation salvadorienne à la force multinationale, le mandat international de celle-ci et les dispositions de l’accord bilatéral. Son texte n’étant pas public, il ne permet pas de connaître précisément les engagements concernant la durée du déploiement.

Protéger la population et rendre des comptes

Pour Amnesty International, les deux gouvernements doivent publier l’accord, préciser les règles d’usage de la force et expliquer les mécanismes de contrôle des militaires. L’organisation demande aussi des garanties pour protéger les civils et permettre le signalement d’éventuelles violations sans représailles.

Pour les familles qui retrouvent leur quartier, la question dépasse désormais l’efficacité immédiate des opérations : pourront-elles y rester, reconstruire leur logement et reprendre une activité en sécurité ? C’est à cette stabilité dans la durée que se mesurera la portée de l’intervention salvadorienne.