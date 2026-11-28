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Inflation importée, énergie coûteuse et perturbations du transport maritime continuent de peser sur les ménages caribéens. Organisée à Georgetown les 26 et 27 novembre 2026, la réunion des ministres du Commerce de la CARICOM avait pour priorité de coordonner les réponses. Le renforcement des échanges régionaux et la diversification des partenaires figurent parmi les orientations présentées.

Des économies exposées aux chocs extérieurs

À l’ouverture de la 63ᵉ réunion du Conseil du commerce et du développement économique, le COTED, la secrétaire générale de la CARICOM, Carla Barnett, a dressé un constat préoccupant : les tensions géopolitiques, les prix des carburants et les difficultés d’approvisionnement continuent d’affecter le coût de la vie.

À ces pressions s’ajoutent les problèmes de sécurité alimentaire et les conséquences persistantes des catastrophes climatiques. Pour la responsable régionale, une réponse coordonnée demeure nécessaire afin de mieux protéger les économies de la Communauté.

Renforcer le marché régional

Les travaux portaient notamment sur la mise en œuvre du marché et de l’économie uniques de la CARICOM. Les préparatifs concernant le tarif extérieur commun révisé et les règles d’origine figuraient à l’ordre du jour. Ces instruments encadrent les droits applicables aux marchandises et les conditions de leurs échanges dans la région.

La protection des consommateurs, les marchés publics, la circulation des travailleurs qualifiés et le développement des services étaient également inscrits au programme. Pour Hugh Todd, ministre guyanien des Affaires étrangères et président de la réunion, les choix commerciaux doivent soutenir la compétitivité et la sécurité économique des États membres.

Diversifier les partenaires commerciaux

Carla Barnett a aussi appelé à élargir les relations commerciales, notamment avec les pays africains et d’autres partenaires, tout en maintenant un dialogue structuré avec les États-Unis, premier partenaire commercial de la Communauté.

Cette diversification s’inscrit dans une réflexion sur les possibilités d’accès à de nouveaux marchés et sur la capacité des économies caribéennes à négocier leurs engagements commerciaux.

Des orientations à concrétiser

Les communications d’ouverture présentent des priorités et un programme de travail. Elles ne constituent pas l’annonce d’une baisse immédiate des prix ni d’un nouveau tarif douanier applicable à tous les produits.

Pour les consommateurs, l’enjeu sera de voir ces orientations se traduire par des approvisionnements plus fiables, des échanges plus efficaces et des économies effectivement répercutées sur les prix.