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Les difficultés économiques actuelles ne suffisent pas à caractériser une crise systémique. Mais l’endettement et les tensions budgétaires de la France pourraient fragiliser la Guadeloupe et la Martinique, fortement dépendantes des dépenses publiques et des transferts nationaux. Jean-Marie Nol appelle à anticiper ce risque en développant la production locale et en diversifiant les économies antillaises, tout en préservant la solidarité nationale.

Une récession modérée et une dette sous surveillance

Selon les chiffres de l’Insee publiés le 27 novembre 2026, la France est en récession technique (deux trimestres consécutifs de baisse du PIB), mais la plupart des économistes qualifient l’épisode de léger ou de modéré plutôt que de crise économique majeure.

Le maintien de la note française assorti d’une perspective négative — annoncé par S&P Global Ratings le 27 novembre 2026 à A+, après des décisions similaires de Fitch (A+) et de Moody’s (Aa3) en octobre — constitue un sursis sous surveillance plutôt qu’un blanc-seing. Ce que ce verdict signifie concrètement, c’est que la France connaît un répit immédiat et qu’elle n’est pas encore entièrement rentrée dans la crise.

La France conserve sa note actuelle, ce qui évite un déclassement immédiat et une réaction brutale sur les marchés obligataires. Sa signature reste classée dans la catégorie des dettes de bonne qualité comme A+, ou de qualité « moyenne supérieure ».

Cela étant, il y a un bémol, car les agences de notation ont émis un avertissement clair d’une perspective négative à moyen terme. Une perspective négative signifie que les agences estiment probable un abaissement de la note dans les 12 à 24 mois si la trajectoire budgétaire et la situation économique ne s’améliorent pas.

Des turbulences économiques à la crise systémique

Cela étant, et toutes choses égales par ailleurs, il faut se garder de confondre les turbulences économiques actuelles avec une véritable crise systémique. Certains économistes ont raison de souligner que la France hexagonale, pas plus que la Guadeloupe et la Martinique, ne se trouve aujourd’hui dans une situation comparable à celle de la crise des subprimes de 2008 ou de la crise de la dette grecque de 2009-2010.

Mais cette lecture, pour exacte qu’elle puisse être à l’instant présent, risque de masquer l’essentiel : si la crise n’est pas encore là, les conditions économiques, financières et budgétaires de son éventuelle émergence sont progressivement réunies. Autrement dit, nous sommes peut-être moins face à une crise avérée que devant une accumulation de fragilités annonciatrices d’un possible choc majeur.

Une véritable crise économique ne se résume pas à une récession, à une baisse de la croissance, à une augmentation des défaillances d’entreprises et du chômage ou à une dégradation du pouvoir d’achat. Elle se caractérise par un enchaînement systémique qui finit par contaminer l’ensemble de l’économie réelle : perte de confiance des investisseurs, raréfaction du crédit, effondrement de la consommation, multiplication des faillites, contraction de l’investissement et explosion du chômage. C’est précisément cette rupture et ce basculement qui avaient caractérisé la crise financière de 2008 et la crise de la dette grecque.

Tant que les entreprises continuent de fonctionner, que les ménages consomment, que les banques financent l’économie et que les services publics assurent leurs missions, il est effectivement difficile de parler de crise systémique. Mais cette apparente normalité ne doit pas être interprétée comme un signe de solidité économique. Les sociétés peuvent continuer à vaquer à leurs occupations tout en s’approchant progressivement d’une zone de turbulences beaucoup plus dangereuse.

L’endettement public réduit les marges de manœuvre

Le véritable sujet d’inquiétude réside donc dans le décalage entre la perception quotidienne de la situation économique et la réalité des déséquilibres qui s’accumulent. La France demeure confrontée à un endettement public considérable, à des déficits persistants, à une croissance anémique et à une capacité de financement de plus en plus coûteuse. Cette situation réduit progressivement les marges de manœuvre de l’État, surtout en période de récession comme c’est le cas actuellement.

Or, lorsqu’un État fortement endetté doit simultanément financer ses politiques publiques, refinancer sa dette et rassurer ses créanciers, il peut être contraint de procéder à des ajustements budgétaires particulièrement douloureux. La question n’est donc pas seulement de savoir si la France traverse aujourd’hui une crise, mais de déterminer combien de temps elle pourra encore absorber ses déséquilibres sans provoquer une rupture économique et sociale qui serait la marque de fabrique de la vraie crise qui vient…

La leçon grecque : quand la dette devient une crise sociale

C’est précisément dans cette perspective que la comparaison avec la Grèce mérite d’être examinée. Une crise de la dette souveraine ne surgit pas nécessairement du jour au lendemain. Elle peut résulter d’une dégradation progressive de la confiance des marchés, d’une augmentation des taux d’intérêt et d’une incapacité croissante de l’État à financer ses engagements dans des conditions soutenables. Lorsque le financement devient trop coûteux, les gouvernements sont tentés de recourir à des politiques de rigueur pour rétablir leurs équilibres financiers. Et c’est alors que la crise financière devient une crise sociale.

L’expérience grecque demeure, à cet égard, particulièrement éclairante. Pour obtenir le soutien de ses créanciers internationaux, le pays avait dû accepter des programmes d’austérité d’une brutalité exceptionnelle. Réduction des rémunérations des fonctionnaires, diminution des pensions de retraite, augmentation de la fiscalité, compression des dépenses de santé et d’éducation, dérégulation du marché du travail et privatisations d’infrastructures publiques : la population avait payé un prix considérable pour le rétablissement des équilibres financiers.

Le mécanisme est redoutable : en cherchant à réduire rapidement les déficits par des coupes budgétaires et des hausses d’impôts, l’État réduit simultanément les revenus disponibles, la consommation et l’activité économique. L’ajustement financier peut alors alimenter la récession qu’il était censé combattre.

De l’État-providence à un État de rareté ?

La véritable menace pour les populations françaises réside donc moins dans les difficultés économiques actuelles que dans la perspective d’un changement brutal de régime budgétaire. Après plusieurs décennies durant lesquelles la dépense publique a joué un rôle d’amortisseur économique et social, la France pourrait être contrainte de passer progressivement d’un État-providence à un État de rareté, où la question ne serait plus seulement de répartir les ressources, mais de déterminer quelles dépenses publiques peuvent encore être financées.

Ce changement de paradigme aurait des conséquences considérables sur les revenus, les retraites, les prestations sociales, les investissements publics et la qualité des services collectifs.

Et force est de souligner que ce sont les caractéristiques d’une vraie crise financière ou économique majeure, comme celle des subprimes (2008) ou de la dette grecque (2009-2010), qui se définit par un enchaînement systémique où l’excès d’endettement et la perte brutale de confiance des ménages et des entreprises paralysent l’économie réelle. Voilà pour preuve les caractéristiques et les conséquences d’une vraie crise telle qu’elle pourrait se produire bientôt en France : raréfaction du crédit pour les entreprises, faillites, chute de la consommation et explosion du chômage.

L’austérité et ses conséquences sur la population

La réponse politique est la mise en œuvre de la rigueur : sauvetage des banques par l’argent public (en 2008) ou plans d’aide internationaux conditionnés à des cures d’austérité drastiques (en Grèce). L’enchaînement entre mesures d’austérité et conséquences sociales lors de ces crises repose sur un mécanisme central : pour rassurer les créanciers et réduire les déficits, les États coupent dans les dépenses publiques et augmentent les impôts, ce qui appauvrit directement la population et aggrave la récession à court terme.

sauvetage des banques par l’argent public (en 2008) ou plans d’aide internationaux conditionnés à des cures d’austérité drastiques (en Grèce). L’enchaînement entre mesures d’austérité et conséquences sociales lors de ces crises repose sur un mécanisme central : pour rassurer les créanciers et réduire les déficits, les États coupent dans les dépenses publiques et augmentent les impôts, ce qui appauvrit directement la population et aggrave la récession à court terme. Baisse des revenus et des pensions : réduction directe des salaires des fonctionnaires (jusqu’à 20-30 % en Grèce), gel des embauches et coupes sévères dans les retraites.

réduction directe des salaires des fonctionnaires (jusqu’à 20-30 % en Grèce), gel des embauches et coupes sévères dans les retraites. Hausse massive des impôts : augmentation de la TVA (passée de 19 % à 23 %, puis 24 % en Grèce), création de nouvelles taxes foncières et baisse du seuil d’imposition sur le revenu.

augmentation de la TVA (passée de 19 % à 23 %, puis 24 % en Grèce), création de nouvelles taxes foncières et baisse du seuil d’imposition sur le revenu. Coupes dans les services publics : fermeture d’hôpitaux, d’écoles, réduction des budgets de la santé et des aides sociales.

fermeture d’hôpitaux, d’écoles, réduction des budgets de la santé et des aides sociales. Dérégulation du marché du travail : facilitation des licenciements, baisse du salaire minimum et affaiblissement des conventions collectives pour rendre le pays plus « compétitif ».

facilitation des licenciements, baisse du salaire minimum et affaiblissement des conventions collectives pour rendre le pays plus « compétitif ». Privatisations : vente d’infrastructures publiques (ports, aéroports, compagnies d’énergie ou d’eau) à des investisseurs privés pour renflouer les caisses de l’État.

Ces mesures ont des conséquences sociales directes qui frappent durement le quotidien des citoyens, créant un cercle vicieux économique : moins d’argent dans les poches des ménages, moins de consommation, plus de faillites d’entreprises.

Les Antilles exposées à la contraction des finances publiques

Pour la Guadeloupe et la Martinique, cette perspective est particulièrement préoccupante. Car les économies antillaises ne disposent pas des mêmes capacités de résistance que l’économie hexagonale. Leur dépendance à la dépense publique, aux transferts sociaux, aux rémunérations de la fonction publique et aux mécanismes de solidarité nationale constitue à la fois un facteur de stabilité et une vulnérabilité structurelle.

Une part importante de l’activité économique repose sur la redistribution de ressources produites et financées à l’extérieur des territoires. Ce modèle départemental a permis de soutenir le niveau de vie, la consommation et l’emploi, mais il expose mécaniquement les économies insulaires à toute contraction durable des finances publiques françaises.

Ainsi, une crise budgétaire majeure dans l’Hexagone pourrait produire aux Antilles un véritable effet boomerang. Une réduction des dotations aux collectivités, une diminution des aides aux entreprises, une remise en cause de certains dispositifs fiscaux et sociaux ou un ralentissement des investissements publics auraient des répercussions immédiates sur l’activité économique locale.

Dans des territoires où le secteur productif demeure insuffisamment développé et où le chômage est structurellement élevé, la contraction de la dépense publique risquerait de provoquer une dégradation beaucoup plus rapide de la situation économique et sociale. Ce qui serait considéré dans l’Hexagone comme un ajustement budgétaire pourrait devenir, en Guadeloupe et en Martinique, un véritable choc économique.

Le paradoxe antillais : une stabilité dépendante des transferts

C’est là que réside le paradoxe antillais : les populations peuvent aujourd’hui avoir le ressenti d’une crise alors même que l’économie continue de fonctionner, que les administrations versent les salaires et les prestations, que les commerces restent ouverts et que les mécanismes de solidarité nationale continuent de jouer leur rôle.

Mais cette apparente stabilité repose largement sur la continuité des transferts financiers et de la dépense publique. Si cette mécanique venait à se gripper, les économies antillaises découvriraient brutalement les limites d’un modèle insuffisamment productif, trop dépendant de ressources extérieures et disposant de marges de substitution limitées.

La véritable crise à venir pourrait donc être moins une crise classique de la consommation qu’une crise de la dette et du financement du modèle économique et social français, dont les conséquences seraient particulièrement sévères dans les territoires ultramarins. Elle poserait une question fondamentale : comment maintenir un niveau de protection sociale, de services publics et de solidarité territoriale lorsque les ressources financières permettant de les financer deviennent plus rares et plus coûteuses ?

Anticiper les risques sans céder au catastrophisme

Il serait par conséquent dangereux de céder aussi bien au catastrophisme ambiant aux Antilles qu’à un optimisme économique de circonstance. Nous ne sommes pas nécessairement au seuil d’un effondrement financier imminent, ni en France ni aux Antilles. Mais les signes avant-coureurs sont suffisamment nombreux pour imposer une véritable anticipation politique et économique.

La question n’est plus simplement de savoir si une crise va survenir, car elle va bien advenir juste avant ou juste après la présidentielle, mais de mesurer notre capacité collective à y faire face sans subir des ajustements imposés dans l’urgence par les marchés financiers et les contraintes budgétaires.

Produire davantage et créer de la valeur locale

Pour les Antilles, cette anticipation devrait conduire à une remise en question profonde du modèle économique hérité de la départementalisation. Il ne s’agit pas de renoncer à la solidarité nationale ni aux acquis sociaux, mais de comprendre qu’aucun système économique ne peut durablement reposer sur la seule redistribution de richesses produites ailleurs.

Le développement de l’appareil productif, l’investissement, la diversification économique, la création de valeur locale et l’élargissement de la base fiscale deviennent désormais des impératifs stratégiques.

Car le véritable danger serait de continuer à gérer les difficultés présentes sans préparer les ruptures possibles de demain. Les turbulences actuelles ne sont peut-être pas encore la crise, mais elles peuvent en constituer les premiers avertissements. Et lorsque la véritable crise se manifestera, il sera probablement trop tard pour découvrir que les économies les plus dépendantes des transferts publics sont aussi celles qui disposent du moins de marges de manœuvre pour y résister.

La crise n’est donc peut-être pas devant notre porte. Mais elle se prépare déjà dans les déséquilibres financiers, dans la paupérisation accélérée de la classe moyenne, dans les rigidités économiques et les impasses budgétaires que nous continuons trop souvent à regarder sans en mesurer toutes les conséquences. Le plus préoccupant n’est pas tant de ne pas être encore en crise que de ne pas se préparer suffisamment à celle qui pourrait venir par manque de réalisme et de réflexion prospective.

Jean Marie Nol

Économiste et juriste en droit public