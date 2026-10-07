INVITATION AU COLLOQUE « LA MARTINIQUE FACE A LA QUESTION DE LA TERRE » – 22 ET 23 OCTOBRE 2026

Le colloque scientifique « La Martinique face à la question de la terre — Des héritages, des mémoires, des sols et des droits », est organisé à l’initiative du GIP Indivision Martinique et du CNRS (UMR PHEEAC / CIRESC), les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2026, de 8h00 à 13h00, sur le campus de Schœlcher de l’Université des Antilles, à l’amphithéâtre Michel Louis.

Près de trente ans après le colloque fondateur organisé en 1998 par GEODE Caraïbe, cette rencontre entend remettre la question de la terre au centre d’une réflexion scientifique et territoriale collective. Historiens, géographes, juristes, professionnels du foncier, acteurs publics et société civile y confronteront leurs analyses autour de quatre dimensions : les héritages historiques de la propriété, les mémoires et rapports vécus à la terre, la géohistoire et les données foncières, enfin le droit, l’indivision et la transmission.

Le colloque s’ouvrira par un hommage au professeur Maurice Burac, fondateur de GEODE Caraïbe, et s’achèvera par des recommandations destinées à éclairer les politiques de titrement, de sortie d’indivision et de gestion de la terre en Martinique.

Nous serions particulièrement honorés de pouvoir compter sur votre présence à l’ouverture officielle du colloque, le jeudi 22 octobre 2026 à 8h30, ainsi qu’aux travaux qui suivront.

Il est impératif de vous inscrire afin de pouvoir participer au colloque. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à renvoyer votre formulaire d’inscription dans les meilleurs délais en cliquant ici ➡️ INSCRIPTION AU COLLOQUE

Nous restons à votre disposition par retour de mail à l’adresse gipindivisionmq.colloque@gmail.com ou par téléphone au 0696 25 62 71.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette occasion, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération.