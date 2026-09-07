La certitude, ce confort qui nous détruit. Pour une discipline du doute. Par Aymeric RÉMAN

Aymeric Réman nous propose une réflexion sur une faiblesse devenue centrale de nos démocraties contemporaines, la difficulté à accepter le doute, la nuance et la complexité dans un débat public de plus en plus dominé par l’immédiateté, la polarisation et la certitude. À partir de travaux récents et de son expérience des institutions françaises et européennes, il plaide pour une véritable « discipline du doute », qu’il présente non comme une faiblesse, mais comme une condition du débat démocratique.

Cette tribune est une adaptation française, entièrement réécrite et jusqu’ici inédite, d’un texte initialement publié en anglais sur le Transnational Democracy Blog de l’Institut Universitaire Européen. Aymeric Réman est étudiant à la Florence School of Transnational Governance et son parcours l’a notamment conduit à l’Assemblée nationale et au Parlement européen.

La certitude, ce confort qui nous détruit

Pour une discipline du doute

Aymeric RÉMAN

Aymeric Réman nous propose une réflexion sur une faiblesse devenue centrale de nos démocraties contemporaines, la difficulté à accepter le doute, la nuance et la complexité dans un débat public de plus en plus dominé par l’immédiateté, la polarisation et la certitude. À partir de travaux récents et de son expérience des institutions françaises et européennes, il plaide pour une véritable « discipline du doute », qu’il présente non comme une faiblesse, mais comme une condition du débat démocratique.

Cette tribune est une adaptation française, entièrement réécrite et jusqu’ici inédite, d’un texte initialement publié en anglais sur le Transnational Democracy Blog de l’Institut Universitaire Européen.

La colère voyage à la vitesse de l’éclair. Le doute, lui, marche.

Voilà le déséquilibre qui ronge nos démocraties, non par la seule épidémie de la désinformation, mais par quelque chose de plus profond, de plus insidieux: l’épidémie de la certitude. Une étude de 2024 de l’Université Northwestern révèle que la désinformation chargée de colère morale se partage instantanément, impulsivement, souvent sans même être lue. Elle se propage parce qu’elle semble juste. Et la vertu, aujourd’hui, brûle comme un feu de forêt.

Des chercheurs de l’Université de New York ont observé que, dans les environnements politiques les plus polarisés, les fausses informations circulent plus tôt et trouvent plus facilement un public disposé à les croire. En France, le baromètre CEVIPOF 2026 est sans appel : seulement 22 % des citoyens font confiance à la politique, 76 % estiment que la démocratie « fonctionne mal », et 87 % considèrent que leurs représentants « ne se soucient pas des gens comme eux ».

Une étude publiée en 2026 dans PNAS va plus loin encore: la colère politique ne se ressent pas seulement plus intensément. Elle prend racine dans le corps d’une autre manière et pousse à l’action bien au-delà de ce que son intensité déclarée laisse entendre.

Ces chiffres reflètent une réalité nationale, mais dans les territoires dits d’outre-mer, à commencer par la Martinique, cette défiance prend une forme plus ancienne, plus profonde : celle de populations connues de loin, rarement entendues de près.

Mon argument est simple: la nuance n’est pas une hésitation. La nuance est un acte de courage. L’acte presque subversif de résister au bruit assez longtemps pour penser. Sans elle, les institutions deviennent des décors, et les élus, des acteurs récitant un rôle écrit par d’autres. Comme l’observait le politologue Elmer Schattschneider : « La démocratie est un système politique fait pour les gens qui ne sont pas sûrs d’avoir raison. » C’est ce que Kalypso Nicolaïdis appelle « l’ambivalence constructive » ; cette capacité démocratique à accueillir la complexité sans lui imposer trop vite une réponse définitive.

Si nos démocraties doivent traverser cette ère de fureur virale, il nous faut réapprendre la discipline la plus radicale qui soit: la discipline du doute.

Le débat politique se déroule désormais dans un écosystème médiatique conçu pour récompenser l’immédiateté. Les algorithmes propulsent la colère et la certitude morale en tête du discours public. La réflexion, elle, asphyxie: la visibilité dépend de l’intensité émotionnelle.

Beaucoup d’acteurs politiques ont si bien appris cette logique qu’ils l’exploitent délibérément. Dans une économie de l’attention saturée, les récits simplifiés voyagent plus loin que les explications nuancées. La certitude performative voyage plus loin que l’ambiguïté honnête. La complexité n’entre pas dans un tweet. Et les stratégies s’adaptent: la performance remplace la délibération.

Douter est devenu honteux. Hésiter, suspect. Nuancer, une trahison.

La certitude est devenue théâtre. Le débat, spectacle. La pensée lente, ce battement de cœur discret de la vie démocratique, est désormais asphyxiée par l’appétit de l’algorithme pour la rage.

Gouverner est difficile par nature. Les politiques publiques impliquent des arbitrages, de l’incertitude, des conséquences imprévues. Mais lorsque le débat public perd sa capacité à la nuance, les décisions deviennent fragiles. Réactives. Prises sous pression. Elles vieillissent mal et peinent à s’adapter quand les conditions changent.

Cet écart entre les promesses politiques et les réalités institutionnelles nourrit la désillusion. Les citoyens deviennent cyniques lorsque les certitudes se brisent contre la réalité. La confiance s’érode encore, renforçant les conditions mêmes qui rendaient la certitude attrayante. Un cercle vicieux.

Le danger n’est pas le désaccord. Les démocraties se construisent dans le conflit, et s’y forgent. Le danger réside dans la conviction croissante que le débat lui-même ne sert à rien, que les résultats sont prédéterminés, et que l’écoute n’est qu’une faiblesse déguisée en humilité.

La nuance est devenue une cible facile, caricaturée en indécision ou en élitisme. Pourtant, quiconque a observé la prise de décision de l’intérieur sait qu’elle exige une discipline réelle. Elle requiert de peser des intérêts concurrents, de reconnaître ses limites, d’assumer la responsabilité de résultats imparfaits.

Une institution démocratique ne se mesure pas à sa vitesse, mais à la qualité du temps qu’elle accorde au désaccord. Les parlements, les tribunaux et les assemblées délibératives transforment ce désaccord en débat structuré. Ces moments sont précieux parce qu’ils créent un espace pour le doute. Ils empêchent les démocraties de s’effondrer sous le poids de leurs propres certitudes.

Je l’ai vu de l’intérieur. Le 9 juin 2024, le président de la République dissout l’Assemblée nationale. Quelques semaines plus tard, elle revient, fragmentée, incertaine, contrainte de regarder en face le pays qu’elle était censée représenter. Plus de majorité derrière laquelle se cacher. Plus de certitude à performer. Seulement le travail difficile, de gouverner à travers les différences.

Quand la nuance disparaît, la politique devient spectacle, et la gouvernance une gestion réactive de la colère. Réhabiliter la nuance ne demande pas de grandes réformes. Mais elle exige que certains acteurs choisissent autrement et délibérément.

Les législateurs pourraient commencer par incarner publiquement l’humilité intellectuelle: reconnaître quand les données font évoluer leur position, plutôt que de traiter la certitude comme une preuve de force. Lorsque le Bundestag allemand a voté en 2025 pour réviser son frein constitutionnel à l’endettement, une règle quasi sacrée depuis des décennies, c’est précisément cette capacité à dire « les conditions ont changé » qui a permis d’éviter la paralysie institutionnelle.

Les journalistes et les rédacteurs en chef doivent résister à l’escalade permanente. Le choix d’expliquer plutôt qu’enflammer est toujours disponible; il est simplement moins récompensé par les modèles économiques actuels. C’est un problème de conception. Et ce qui a été conçu peut être repensé.

Les régulateurs des plateformes disposent ici d’un pouvoir structurel réel. Le règlement européen sur les services numériques exige que les plateformes évaluent les risques systémiques de l’amplification algorithmique. Le mécanisme existe. Ce qui manque, c’est la volonté politique de l’appliquer. La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a partiellement donné raison à Meta contre la Commission européenne, rappelle avec sobriété à quel point cette volonté reste fragile face au pouvoir structurel des plateformes.

Les éducateurs et les institutions civiques devraient traiter le désaccord comme une compétence démocratique à pratiquer et non comme un échec à résoudre. Le programme finlandais d’éducation aux médias, qui apprend aux élèves à identifier la manipulation et à naviguer entre des sources contradictoires, prouve que cela est possible à grande échelle.

Nos démocraties ont toujours reposé sur des habitudes lentes, fragiles et facilement négligées : écouter, réviser ses positions, accepter la complexité.

La certitude offre un réconfort dans les temps incertains. Elle donne l’illusion du contrôle mais rétrécit l’espace dans lequel la démocratie peut respirer. Quand chaque enjeu semble tranché d’avance, participer perd son sens.

Mais les institutions ne changent pas seules. Derrière chaque assemblée délibérative, chaque décision d’un rédacteur en chef, chaque salle de classe, il y a une personne qui choisit, délibérément, de résister à l’attrait de la certitude facile.

Cette personne, c’est peut-être vous.

La culture démocratique ne vit pas dans les constitutions. Elle vit dans la pratique quotidienne de chacun d’entre nous: marquer une pause, interroger, choisir la complexité plutôt que le confort.

Si nos démocraties doivent traverser cette ère de colère virale, ce ne sera pas grâce à des voix plus fortes ni à des convictions plus pures. Ce sera par une force plus silencieuse; le courage de douter, de penser, et d’accepter que gouverner n’est jamais simple.

Comme l’a écrit Jean Birnbaum : «

Dans le brouhaha des évidences, il n’y a pas plus radical que le courage de la nuance. »

Aymeric RÉMAN est étudiant en master à la Florence School of Transnational Governance de l’Institut Universitaire Européen, actuellement en échange à la Hertie School de Berlin. Son parcours l’a notamment conduit de l’Assemblée nationale au Parlement européen. Il est titulaire d’un bachelor en Relations internationales et sciences politiques de l’ILERI (Lyon).

Une version originale en anglais de cette tribune a été publiée sur le blog Transnational Democracy de l’Institut Universitaire Européen.