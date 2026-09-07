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Une contradiction politique au cœur du débat institutionnel antillais
Aux Antilles françaises, le débat sur l’émancipation institutionnelle et l’autonomie se heurte désormais à une réalité politique et matérielle devenue impossible à éluder : revendiquer la souveraineté décisionnelle locale tout en exigeant de l’État central le règlement systématique des factures lorsque les choix publics deviennent impopulaires ou insoutenables relève d’une impasse intellectuelle. C’est pourtant cette contradiction flagrante qui structure aujourd’hui le débat public en Guadeloupe et en Martinique.
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