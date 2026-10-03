Le dangereux déni de réalité face au mur de la dette et des déficits

Les revendications sociales restent fortes, mais les marges financières de l’État et des collectivités se réduisent. Aux Antilles, l’écart entre les besoins et les moyens disponibles pourrait nourrir une impasse sociale durable.

Au 3 octobre 2026, la dette publique française atteint 119 % du PIB, soit 3 595,5 milliards d’euros au deuxième trimestre. La charge de la dette est estimée à 72,9 milliards d’euros en 2027. Ces chiffres éclairent une contradiction qui risque de peser sur les débats sociaux des prochains jours : les attentes demeurent élevées, alors que les capacités de financement de l’État diminuent.

La Guadeloupe et la Martinique entrent ainsi dans une période où les revendications risquent de se heurter plus directement à la réalité budgétaire. La question n’est plus seulement de savoir si les demandes des lycéens, des salariés ou de mouvements comme « Nou Las Palé » sont légitimes. Elle est aussi de déterminer avec quels moyens elles pourraient être satisfaites.

La dette réduit les marges de l’État

Un déni de réalité persiste lorsque l’on suppose que l’État et les collectivités peuvent financer sans limite de nouveaux enseignants, la rénovation des établissements scolaires, des hausses de pouvoir d’achat, la baisse des prix, la réhabilitation des réseaux d’eau, les transports, les aides aux entreprises et le soutien aux collectivités endettées, comme la CTM. Or les chiffres indiquent que les marges se resserrent.

La dette française avoisine 120 % du PIB en octobre 2026. Bercy prévoit qu’elle atteindra 121,7 % en 2027. Le déficit public est estimé à 5,4 % du PIB en 2026, après 5,1 % en 2025. Le taux d’emprunt à dix ans approche 4,90 %, son niveau le plus élevé depuis la dernière crise financière, et l’écart avec l’Allemagne dépasse 130 points de base.

Le coût de la dette devient lui-même une contrainte budgétaire majeure : la charge est prévue à 62,6 milliards d’euros en 2026 et à 72,9 milliards en 2027. Chaque hausse des taux réduit les sommes disponibles pour d’autres politiques publiques. L’argent consacré au financement de la dette ne peut pas servir simultanément à financer de nouvelles dépenses.

En Guadeloupe comme en Martinique, les demandes concernant la vie chère, l’eau, les transports, les infrastructures, l’emploi, l’éducation et les services publics répondent à des difficultés réelles. Mais leur accumulation suppose des moyens considérables. L’État ne peut plus agir comme si chaque crise pouvait être résolue par une nouvelle enveloppe budgétaire.

Le budget outre-mer annonce un changement de cycle

Le projet de loi de finances pour 2027 envoie un signal clair. La mission Outre-mer affiche une progression globale, en partie due au transfert de crédits auparavant inscrits ailleurs. À périmètre comparable, les autorisations d’engagement diminueraient de plus de 260 millions d’euros, selon l’analyse du rapporteur du texte à l’Assemblée nationale. Le programme consacré aux conditions de vie outre-mer serait particulièrement touché.

Plusieurs lignes reculent fortement : la ligne budgétaire unique, consacrée notamment au logement social, baisse de 19,3 % en autorisations d’engagement ; l’aménagement du territoire, de 66,5 % ; le fonds exceptionnel d’investissement, de 35,9 % ; les crédits aux collectivités territoriales, de 9,4 % ; et ceux destinés aux associations, de 24,9 %.

L’État ne ferme donc pas le robinet, mais il ne peut plus l’ouvrir comme auparavant. Les lycéens peuvent réclamer davantage d’enseignants et d’assistants d’éducation, des établissements rénovés et de meilleures conditions d’étude. Les organisations sociales peuvent demander une baisse du coût de la vie, des investissements dans l’eau ou un soutien accru aux entreprises. Ces demandes interviennent toutefois au moment où l’État cherche à réduire ses dépenses et où les collectivités ultramarines font face à leurs propres contraintes.

Les collectivités ne peuvent pas prendre le relais indéfiniment

Elles ne peuvent pas nécessairement prendre le relais. En Guadeloupe, la Région prévoit un budget 2026 de 740,7 millions d’euros, dont 330 millions d’investissement public, mais doit elle aussi composer avec ses capacités d’endettement et de financement. En Martinique, la situation est plus préoccupante : la Chambre régionale des comptes relève une dégradation des finances de la CTM, une dette proche du milliard d’euros et, entre 2021 et 2024, une progression des charges supérieure à celle des produits de gestion.

Renvoyer systématiquement les revendications vers l’État ne suffit donc plus. Compter sur les collectivités pour le remplacer n’est pas davantage une solution durable. Les deux niveaux de décision sont confrontés à des ressources limitées.

Le mouvement lycéen illustre cette tension. La vétusté des établissements, les difficultés de remplacement des enseignants et le manque d’encadrement ne disparaîtront pas sous prétexte que les budgets sont contraints. Mais une mobilisation, même importante, ne crée pas les milliards nécessaires à la rénovation du parc scolaire. Elle peut conduire à des arbitrages, déplacer des crédits ou accélérer certains travaux ; elle ne supprime pas la contrainte financière.

Le même constat vaut pour l’eau. En Guadeloupe, les dysfonctionnements des réseaux d’eau et d’assainissement nécessitent des investissements de plus d’un milliard et demi d’euros, réguliers et inscrits dans la durée. Il faut des collectivités capables de les financer, des opérateurs en mesure de les réaliser et un État prêt à contribuer durablement. Aucun de ces moyens ne peut être considéré comme illimité.

Le risque d’une impasse sociale chronique

Le risque est celui d’une impasse chronique : les besoins restent élevés, les syndicats continuent de mobiliser, les élus sollicitent Paris et l’État répond qu’il accompagne les territoires, mais ne peut financer davantage. Cette situation nourrit une promesse difficile à tenir, celle d’une progression continue des droits, des prestations, des investissements et des transferts publics dans un pays où la dette et son coût augmentent.

Il faut sortir de deux idées trompeuses : l’État ne peut pas tout financer, et les collectivités antillaises ne peuvent pas se substituer durablement à lui. Leurs recettes ne progressent pas assez vite pour couvrir indéfiniment la hausse des dépenses.

À défaut, les mobilisations risquent de suivre le même cycle : une forte pression sociale, des annonces ponctuelles, quelques concessions, puis le retour des problèmes quelques mois plus tard. La répétition de ce scénario pourrait transformer la crise sociale en impasse durable et favoriser une montée de la violence.

Créer les richesses pour financer les réponses

La fin de non-recevoir budgétaire de l’État ne signifie pas que les revendications sont infondées. Elle indique qu’une partie d’entre elles ne peut plus être satisfaite par la seule dépense publique. La question centrale n’est donc pas seulement celle de la redistribution, mais celle de la création de richesses permettant de la financer.

Lorsque la dette et son coût deviennent une contrainte majeure, les mobilisations peuvent encore obtenir des arbitrages, mais elles ne peuvent créer des ressources qui n’existent pas. L’État n’a plus les moyens de tout financer. Il revient désormais aux responsables politiques et syndicaux de regarder cette réalité en face et de faire preuve de lucidité.

Jean-Marie Nol

Économiste et juriste en droit public