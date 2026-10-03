Natalité, vieillissement : la Martinique en première ligne

La Martinique perd des habitants, est devenue la région française la plus âgée et fait désormais à peu près autant d’enfants par femme que l’Hexagone. Son cas est-il une exception insulaire ou l’avant-goût d’un monde qui vieillit ? Et parle-t-on d’une crise, ou d’un changement d’époque auquel il faut se préparer ?

En juin dernier, l’université de Syracuse, dans l’État de New York, a annoncé qu’elle n’atteindrait pas ses objectifs d’inscriptions pour la rentrée 2026. Son chancelier a évoqué le durcissement des visas étudiants, mais surtout un mouvement plus lent : le nombre d’Américains en âge d’entrer à l’université diminue. L’article américain qui rapporte l’épisode y voit l’annonce d’un phénomène qui dépassera les campus, et regrette que le débat sur la natalité, happé par la polarisation politique, tourne à la querelle plus qu’à l’analyse.

Selon les Nations unies, l’indice de fécondité mondial est de 2,2 enfants par femme, contre 1,6 aux États-Unis et 0,7 en Corée du Sud. Le seuil de renouvellement des générations est de 2,1 dans les pays développés. Descendre sous ce seuil ne fait pas reculer une population aussitôt, car la faible mortalité et l’immigration peuvent la soutenir ; quand les départs excèdent les arrivées, le déclin vient plus vite. C’est la situation martiniquaise.

La Martinique en chiffres

Pour la sixième année consécutive, le solde naturel est négatif : selon l’Insee, 2 920 naissances en 2025 (données provisoires) pour 3 732 décès. Les naissances ont été divisées par deux depuis 2000. La population, estimée à 360 630 habitants début 2023 et à 355 500 début 2025, a reculé de 0,5 % par an entre 2017 et 2023 ; la Martinique et la Guadeloupe sont les seules régions d’outre-mer dans ce cas.

Deux mécanismes se combinent : moins de femmes en âge d’enfanter, les jeunes adultes quittant l’île (recul de 37 % des femmes de 20 à 40 ans entre 2000 et 2021), puis, depuis 2021, une fécondité en chute, de 1,89 à 1,56 enfant par femme, soit le niveau de l’Hexagone (1,54) et loin du seuil de 2,1. Le vieillissement en découle : 36 % des Martiniquais ont 60 ans ou plus début 2026, contre 29 % dans l’Hexagone, et les moins de 25 ans ne représentent plus que 24 % de la population, contre 29 % en 2016.

Les raisons d’une baisse

Les chiffres disent le quoi ; le pourquoi appelle de la prudence. L’Insee impute une part du recul au départ de jeunes adultes, pour leurs études ou un emploi, que les arrivées ne compensent pas – un phénomène ancien, le Bumidom ayant organisé dès 1963 le départ de dizaines de milliers d’ultramarins. Sur la fécondité, l’Insee avance avec précaution un changement de comportement récent : incertitudes sur l’avenir ou évolution des modes de vie. Les facteurs invoqués à l’échelle internationale – emploi des femmes, naissances plus tardives, coût du logement et de la garde – n’ont pas tous été mesurés ici et restent des hypothèses. Reste une donnée : 94 % de la baisse des naissances entre 2015 et 2025 vient des femmes de moins de 35 ans. Naissances reportées ou projets abandonnés ? Les statistiques ne tranchent pas.

Crise ou mutation ?

Le mot « crise » mérite discussion. Moins d’actifs pour financer retraites et santé, tensions sur l’emploi, fermetures de classes : les conséquences sont documentées, mais l’inertie démographique laisse du temps, et l’immigration, la productivité ou l’allongement de la vie active peuvent les atténuer. À l’étranger, de très fortes dépenses familiales, en Corée du Sud comme en Hongrie, n’ont produit que des effets modestes ou fragiles, de l’avis de nombre de spécialistes. Le terrain le plus accessible est peut-être ailleurs : retenir, et surtout faire revenir. Puisque l’Insee observe des retours à l’âge actif, la formation, l’emploi qualifié et le logement semblent décisifs ; c’est une hypothèse de travail, non un constat.

À Syracuse, le creux démographique se lit dans un tableau d’inscriptions. En Martinique, il se lit déjà dans les pyramides des âges et se lit également dans les effectifs scolaires. Qui habitera, soignera et entreprendra sur l’île dans vingt ans ? Une société peut-elle se renouveler sans offrir à ses jeunes une raison d’y revenir ?

Gérard Dorwling-Carter